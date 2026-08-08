Corte frena salón de Trump

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Washington.- Una corte de apelaciones dictaminó el viernes, por decisión dividida, que el gobierno del presidente Donald Trump debe detener la construcción de un salón de baile de 400 millones de dólares en la Casa Blanca porque el proyecto carece de la aprobación del Congreso, una decisión que él llamó "injusta" y se comprometió a apelar ante el máximo tribunal de Estados Unidos.

Trump carece de la autoridad individual para construir un salón de baile de 8.400 metros cuadrados (90.000 pies cuadrados) en el lugar donde se levantaba el Ala Este de la Casa Blanca antes de que ordenara su demolición el otoño pasado, según la decisión de un panel de tres jueces de la Corte Federal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia.

El fallo del viernes representa la segunda vez en esta semana que el gobierno es noticia por planes de construcción que han sido cuestionados. Una evaluación del Servicio de Parques Nacionales determinó que un arco triunfal de 76 metros de altura que Trump propuso construir podría comprometer el valor histórico de decenas de sitios cercanos a la rotonda de tráfico donde se pretende levantar, situada entre el Monumento a Lincoln y el Cementerio Nacional de Arlington.

En una resolución con dos votos a favor y uno en contra sobre el salón de baile, el tribunal dio la razón a defensores del patrimonio histórico que presentaron una demanda para frenar la construcción de la enorme estructura, la cual ha comenzado a elevarse sobre el nivel del suelo en el lado este de la Casa Blanca, según las fotos aéreas más recientes del lugar. "El hecho de si debe o no construirse un gran salón de baile corresponde decidirlo al Congreso y no es un asunto que el poder ejecutivo pueda decidir por cuenta propia", apuntó el fallo.

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