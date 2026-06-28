Crece frustración en venezolanos

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La Guaira, Venezuela.- Las tensiones estallaron este sábado y la desesperación aumentaba entre los residentes del estado venezolano de La Guaira, donde rescatistas y civiles buscaban sobrevivientes de los sismos, mientras el número de muertos subía bruscamente a 1.430.

Las familias reportaban hasta el sábado al menos 68.900 personas desaparecidas, tres días después del devastador golpe de dos sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que azotaron a la nación sudamericana.

Los venezolanos que buscaban a seres queridos y vecinos usaban palas, maquinaria pesada, cuerdas y las manos desnudas sobre montones de concreto derrumbado en toda La Guaira, uno de los estados de Venezuela más afectados. Se les unía un número creciente de equipos internacionales de rescate que comenzaron a trepar entre los escombros, ofreciendo un pequeño destello de esperanza a las angustiadas familias.

Las tensiones crecieron por lo que muchos venezolanos consideran una respuesta inadecuada del gobierno, cuyos soldados, bomberos, policías y cadetes militares estaban evidentemente poco preparados para responder a la magnitud de la tragedia. La frustración aumentó ante los intentos del Estado de proyectar la imagen de una respuesta estatal sólida.

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Al cumplirse 72 horas desde que los sismos golpearon el país, muchos sentían que cada minuto era crucial para rescatar a personas con vida.

"Hay una pila de cuerpos allá desde anoche. Niños recién nacidos", según manfiestó Mileidy Romero, quien buscaba entre los escombros en el pueblo costero de Caraballeada. "A las 8:00 de la noche (de ayer) había gente con vida allá abajo y no se han preocupado por sacarlos. Tenemos varios cuerpos localizados y tampoco nos han ayudado a sacarlos. ¿Qué van a esperar?".

La presidenta encargada Delcy Rodríguez dijo en la televisión estatal que más de 14.000 miembros de las fuerzas armadas y la policía patrullan la zona, donde el acceso ahora está bloqueado y se requieren permisos especiales para ingresar. Pero muchos en las zonas de desastre dijeron que habían visto poco a su gobierno.

Equipos de búsqueda y ayuda extranjera de México, Estados Unidos, Brasil, El Salvador, Francia y otros lugares continuaban llegando al país.

El sábado, equipos de rescate mexicanos treparon sobre edificios colapsados y metieron la cabeza en huecos entre el concreto aplastado para buscar señales de vida, escuchando ocasionalmente movimiento.

"Somos rescatistas del ejército mexicano, si hay alguien ahí con vida, hagan ruido o griten. ¡Ahora!", gritó un hombre.