Unión Europea multa a X de Musk con 120 mde

Londres, Ing.- Los reguladores de la Unión Europea multaron el viernes a la plataforma de redes sociales de Elon Musk, X, con 120 millones de euros (140 millones de dólares) por incumplir las regulaciones digitales del bloque, en una medida que podría reavivar las tensiones con Washington sobre la libertad de expresión.

La Comisión Europea emitió su decisión tras una investigación a abierta a X hace dos años bajo la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) del bloque de 27 naciones.

Es la primera vez que la UE emite una decisión de incumplimiento desde que implementó la DSA. Este amplio conjunto de normas exige que las plataformas asuman más responsabilidad para proteger a los usuarios europeos y retirar contenidos y productos dañinos o ilegales en sus sitios, bajo la amenaza de fuertes multas.

La Comisión, afirmó que las sanciones a X derivan de tres incumplimientos de los requisitos de transparencia de la DSA. La decisión podría irritar al presidente Donald Trump, cuyo gobierno ha arremetido contra las regulaciones digitales de Bruselas, se ha quejado de que la Comisión de la UE estaba apuntando a las empresas tecnológicas estadounidenses.

