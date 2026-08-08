De la Espriella inicia su gestión

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Cali, Colombia.- El conservador Abelardo de la Espriella asumió el viernes la presidencia de Colombia con la promesa de priorizar la seguridad, combatir a los grupos armados ilegales y cortar las negociaciones de paz que abrió su antecesor Gustavo Petro.

"Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia", manifestó De la Espriella al recibir la banda presidencial del presidente del Senado, Honorio Miguel Henríquez.

De la Espriella juró ante congresistas en un auditorio universitario de Cali, la principal ciudad del suroeste del país, rompiendo la tradición de realizar la ceremonia en Bogotá y sorteando retos en la seguridad por la presencia de grupos armados en la zona mediente una fuerte presencia militar por tierra y aire.

En su primer discurso como mandatario, que pronunció en un batallón militar ante las tropas que busca "honrar", lanzó un mensaje a los violentos: "imparto desde aquí la orden perentoria de combatir a todas las estructuras criminales. Los integrantes de las bandas criminales y el narcoterrorismo tienen dos caminos: someterse al imperio de la ley o enfrentar la fuerza pública".

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En la jura presidencial estuvieron presentes el rey Felipe VI de España y presidentes de la región como el argentino Javier Milei, el ecuatoriano Daniel Noboa, el panameño José Raúl Mulino, el paraguayo Santiago Peña, el chileno José Antonio Kast y el hondureño Nasry Asfura. También llegaron el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas, y el fiscal general encargado de Estados Unidos, Todd Blanche; así como el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

De la Espriella sostuvo reuniones con varios mandatarios. "¡Viva la libertad, carajo!", exclamó el colombiano al saludar a Milei haciendo uso del latiguillo del libertario argentino. Y añadió en referencia a los apodos de ambos: "aquí están El Tigre y El León".

Férrea oposición

Sin experiencia en política, el abogado y empresario de 48 años venció en el balotaje al senador progresista Iván Cepeda, aliado político de Petro, por un estrecho margen y en medio de un ambiente polarizado.

De la Espriella dijo en su discurso que gobernará por igual para quienes no votaron por él. "Quienes no creyeron en mi propuesta encontrarán en los hechos la demostración de que este proyecto sirve al bien común... llego con el ánimo de convocar a todos mis compatriotas".

En Cali, donde hay un amplio sector que apoya a Petro, organizaciones sociales y estudiantiles se manifestaban el viernes. También se desarrollaban protestas en Bogotá y Barranquilla.