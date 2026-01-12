logo pulso
Delcy Rodríguez reitera que es presidenta encargada de Venezuela

"Desde acá nosotros ratificamos y reafirmamos la soberanía y la independencia de Venezuela", señaló

Por EFE

Enero 12, 2026 12:30 p.m.
A
Delcy Rodríguez / Foto: Archivo

Delcy Rodríguez / Foto: Archivo

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reiteró este lunes que está al frente del Ejecutivo venezolano, luego de que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, publicara este domingo una imagen manipulada de su perfil en Wikipedia, en la que se atribuye el cargo de "presidente interino de Venezuela" en enero de 2026.

"Desde acá nosotros ratificamos y reafirmamos la soberanía y la independencia de Venezuela. He visto por allí caricaturas en Wikipedia de quien manda en Venezuela. Aquí hay un gobierno que manda en Venezuela", manifestó Rodríguez, sin mencionar a Trump, durante una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión.

Rodríguez subrayó que en Venezuela hay una presidenta encargada y calificó como "rehén" al mandatario Nicolás Maduro, quien fue capturado el pasado 3 de enero junto a su esposa, Cilia Flores, durante una operación de Estados Unidos en Caracas.

"Avanzamos en relaciones internacionales de respeto, en el marco de la legalidad internacional, para hacer reivindicar y para proteger los derechos de nuestra amada Venezuela", concluyó.

Trump ha publicado en otras ocasiones imágenes manipuladas o videos de inteligencia artificial (IA) con el aparente objetivo de polemizar, y la página oficial de Wikipedia no mostraba ningún cambio e indicaba su cargo real, el de presidente de Estados Unidos.

El domingo, el mandatario afirmó que espera visitar Venezuela y reunirse con Delcy Rodríguez "en algún momento", y aseguró que EE.UU. "está llevándose muy bien con el liderazgo" del país tras la captura de Maduro.

