Demócratas, al borde de ganar el Congreso

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WASHINGTON.- Los demócratas se colocaron el martes al borde de conseguir el control de ambas cámaras del Congreso, arrebatándoles cuatro escaños del Senado a los republicanos y firmando victorias clave en la Cámara de Representantes.

Los votantes, hartos de los altos precios y de la guerra contra Irán, salieron a votar en lo que se convirtió en un referéndum sobre el segundo mandato del presidente Donald Trump.

En un sorprendente par de victorias demócratas en dos de los estados más conservadores, James Talarico se impuso a Ken Paxton en Texas y la demócrata Annie Andrews derrotó a la republicana Darline Graham en Carolina del Sur, poniendo en peligro el control republicano del Senado federal.

En Ohio, el demócrata Sherrod Brown derrotó al senador republicano Jon Husted, marcando otra dolorosa derrota en un estado de tendencia republicana.

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Los resultados históricos representaron un extraordinario reproche hacia Trump, quien había expresado todo su apoyo a muchos de los candidatos derrotados.

Donald Trump respaldó al atribulado fiscal general de Texas Ken Paxton, en lugar del senador en funciones John Cornyn en las primarias republicanas.

Cornyn y los republicanos de todo el país habían advertido que Paxton tendría problemas en los comicios generales, costándole al partido decenas de millones de dólares y posiblemente el control del Congreso.

En Carolina del Sur, Trump respaldó a Graham a pesar de las dudas al interior del partido de que no tenía experiencia ni conocimiento suficiente para quedarse con el escaño de su difunto hermano, Lindsey Graham.

Trump también visitó varias veces Ohio para hacer campaña por Husted.

Los demócratas ya habían arrebatado una banca en Carolina del Norte y se aferraron a escaños competitivos en Nueva Hampshire y Georgia.

El senador demócrata Jon Ossoff ganó la reelección en Georgia, derrotando al representante Mike Collins y negándole a los republicanos un escaño que alguna vez vieron como una posibilidad. El representante Chris Pappas también es impuso en Nueva Hampshire, después de vencer al exsenador John Sununu en una contienda para reemplazar a la senadora demócrata saliente Jeanne Shaheen.

En la Cámara de Representantes, los demócratas avanzaban hacia una mayoría.