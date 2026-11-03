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Demócratas toman ventaja inicial en el Congreso

Con 45 escaños demócratas y 36 republicanos en el Senado, la atención se traslada al cierre de casillas en el oeste

Por Pulso Online

Noviembre 03, 2026 08:48 p.m.
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Conteo preliminar de las elecciones legislativas

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      Donalds hace historia en Florida y Bottoms arrebata Georgia

      WASHINGTON — Al corte de las 20:52 horas (tiempo del centro de México), el escrutinio de las elecciones de medio término avanza con ventajas iniciales para el Partido Demócrata en la contienda por el Congreso, mientras el mapa estatal arroja resultados históricos para ambas fuerzas políticas. 

      En el Senado, los demócratas alcanzan 45 escaños frente a 36 de los republicanos, con 19 bancas aún pendientes por definirse hacia el umbral de los 50 necesarios para la mayoría. En la Cámara de Representantes, el conteo sitúa a los demócratas al frente con 97 curules asignadas contra 52 republicanas. 

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      En las gubernaturas, el republicano Byron Donalds se consagró como el primer gobernador afroestadounidense en la historia de Florida al suceder a Ron DeSantis.

      En contrapartida, la demócrata Keisha Lance Bottoms dio un golpe de timón en Georgia al arrebatar la gubernatura a los republicanos, rompiendo una racha conservadora de casi 28 años. A nivel legislativo, Jon Ossoff aseguró su reelección al Senado por Georgia, Chris Pappas retuvo un asiento clave en New Hampshire y Juliana Stratton llegará a la Cámara alta por Illinois.

      El desenlace de la noche dependerá de los cierres de urnas en la zona montañosa y la Costa Oeste (con estados determinantes como Arizona, Nevada y California), previstos entre las 21:00 y las 22:00 horas, donde se concentran los distritos que definirán la mayoría absoluta del Capitolio.

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