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Deb Haaland hace historia al ganar la gubernatura de Nuevo México

La demócrata y exsecretaria de Interior se convierte en la primera mujer indígena en liderar un estado

Por EFE

Noviembre 03, 2026 11:04 p.m.
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      WASHINGTON — La demócrata Deb Haaland ganó este martes la gubernatura de Nuevo México frente a sus contendientes, según proyecciones de agencias y cadenas estadounidenses, un triunfo que la consagra como la primera mujer indígena en asumir el Poder Ejecutivo de un estado en la historia de la nación.

      Haaland llega a la gubernatura tras desempeñarse entre 2021 y 2025 como secretaria de Interior en la administración del expresidente Joe Biden, cargo en el que también marcó un hito al ser la primera nativa americana en formar parte del gabinete presidencial de Estados Unidos. Años antes, en 2018, fue elegida por primera vez para la Cámara de Representantes, donde formó parte de la primera generación de legisladoras indígenas en el Capitolio.

      Durante su gestión federal, la ahora gobernadora electa encabezó iniciativas centradas en los derechos de los pueblos originarios, entre ellas la investigación sobre el impacto de los internados obligatorios para menores indígenas mediante el programa Road to Healing, la ampliación de acuerdos de cogestión de tierras públicas y la creación de la Unidad de Personas Desaparecidas y Asesinadas para atender la violencia contra comunidades nativas.

      Para su administración estatal, el equipo de campaña de Haaland delineó como prioridades de gobierno la atención a la vivienda, la educación pública, la salud, el combate al crimen y a las adicciones, así como la gestión ante la sequía que afecta a la región suroeste del país.

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