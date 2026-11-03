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Jueza federal bloquea deportación de afganos en Nueva York

Legisladores y organizaciones advierten que deportar afganos podría exponerlos a tortura o muerte.

Por AP

Noviembre 03, 2026 10:11 p.m.
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Jueza federal bloquea deportación de afganos en Nueva York
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      MIAMI (AP) — Una jueza federal en Nueva York bloqueó temporalmente el martes los planes del gobierno del presidente Donald Trump de deportar a afganos detenidos en Estados Unidos a Afganistán o Pakistán, después de que activistas y decenas de legisladores advirtieran que sus vidas estarían en riesgo.

      Acciones de la autoridad

      La orden de la jueza Valerie Caproni vence el sábado. No hay deportaciones previstas antes de entonces.

      Una carta encabezada por Scott Peters, representante demócrata de California, y firmada por otros 65 miembros de la Cámara de Representantes y el Senado señaló que estaban "extremadamente preocupados de que enviar a personas vulnerables" las expondría a "persecución, tortura o incluso la muerte". La misiva fue enviada el lunes al secretario de Estado, Marco Rubio, y al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.

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      Detalles confirmados

      Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes también han advertido que quienes sean deportados podrían enfrentar represalias del Talibán.

      Miles de afganos huyeron de la persecución y temían por sus vidas después de ayudar a las fuerzas armadas de Estados Unidos y a grupos de ayuda humanitaria en Afganistán.

      El abogado del gobierno le dijo al tribunal en una audiencia el martes que Christopher George, subdirector adjunto de Operaciones de Ejecución y Deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), dijo que el ICE "no tenía vuelos chárter ni comerciales planificados o confirmados con el propósito de deportar a ciudadanos afganos" a Afganistán o a Pakistán, "al menos hasta el final de esta semana". El gobierno también señaló que el ICE reserva estos vuelos con semanas de anticipación.

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