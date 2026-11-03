Confirma Fac. de Medicina incidente relacionado con salud mental de alumno

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) confirmó que un estudiante estuvo involucrado en un incidente la mañana de este martes 3 de noviembre en las instalaciones de la Facultad de Medicina.

La institución informó que el alumno recibe atención en los servicios de salud pública y se encuentra en recuperación, tras activa el protocolo interno de seguridad, por lo que hasta el lugar acudieron cuerpos de auxilio.

Aunque la UASLP no había precisado en qué consistió el incidente ha trascendido que fue un intento de suicidio.

El director de la Facultad, Ismael Herrera Benavente, se reunió con la madre del estudiante para informarle de lo sucedido y ofrecerle acompañamiento. También instruyó una investigación para esclarecer los hechos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Más tarde, se confirmó que el suceso tuvo que ver con la salud mental del alumno: