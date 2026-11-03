Policía española abre investigación por muerte de Jesús de Miguel

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BARCELONA (AP) — La policía española abrió una investigación por un posible homicidio imprudente después de que un futbolista muriera tras una colisión en el campo en un partido de la segunda división.

Detalles confirmados del incidente

Jesús de Miguel, delantero de Tenerife, murió tras sufrir un paro cardíaco a causa de un choque en el campo, informó su club. Tenía 30 años.

De Miguel disputaba el balón cerca del mediocampo durante un encuentro el lunes cuando el portero del Andorra, Jesús Owono, lo golpeó en el pecho tras salir a toda velocidad durante el tiempo añadido. Owono recibió una tarjeta roja directa por el incidente.

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La Policía Nacional del país informó el martes que se abrió una investigación. Según la ley española, las muertes por causas no naturales, incluidos los accidentes, están sujetas a investigación judicial. Owono recibió una tarjeta roja directa por el incidente.

Según la legislación española, las muertes por causas no naturales, incluidos los accidentes, están sujetas a investigación judicial.

El fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, declaró a la agencia de noticias española EFE que era poco probable que hubiera un proceso penal, al señalar que el choque se produjo durante el partido.

Impacto en la comunidad y reacciones institucionales

De Miguel fue trasladado a un hospital y el partido, que iba empatado 2-2, fue suspendido tras el episodio.

Tenerife informó en un comunicado a medios españoles a última hora del lunes que De Miguel había sufrido un paro cardíaco, pero que le recuperaron el pulso en la ambulancia camino al hospital. Sin embargo, más tarde señaló que su estado había "empeorado neurológicamente" y posteriormente anunció que De Miguel había fallecido a las 8 de la mañana.

"Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad", dijo el club con sede en las Islas Canarias de España.

El mayor accionista del Tenerife, Rayco García, comentó a los periodistas que el cuerpo de De Miguel sería trasladado a Navahermosa, en la provincia de Toledo, a petición de su familia. Indicó que los compañeros de De Miguel y directivos del club estarían presentes para un "último adiós".

Los aficionados se reunirán el sábado en el estadio del equipo para rendir homenaje al jugador, señaló García.

"Uniremos fuerzas para salir entre todos de esto adelante", expresó García.

El presidente del club, Felipe Miñambres, manifestó que los jugadores y sus familias probablemente necesitarán ayuda para sobrellevar la muerte de De Miguel.

"Necesitaremos ayuda profesional, pero también la ayuda de todos nuestros seguidores, porque ellos tendrán el mismo sentimiento que nosotros tenemos hoy", afirmó Miñambres.

El club pidió que se aplazara su partido de liga del sábado en Granada.

La acción ocurrió cuando Owono salió de su área hasta el mediocampo para disputar un balón largo que De Miguel intentaba alcanzar.

De Miguel se encogió inicialmente de rodillas, sujetándose el torso durante unos segundos, antes de caer hacia atrás, con los brazos cayendo a los costados.

Owono se retiraba del campo después de que le mostraran la tarjeta roja, pero se dio la vuelta y se unió a los otros jugadores que corrieron para ver cómo estaba De Miguel.

La cuenta de Instagram del arquero, que tenía casi 30.000 seguidores, había sido desactivada el martes.

Otro jugador con el mismo apellido, Michel Owono, que juega en el club español de sexta división Can Vidalet, denunció una oleada de insultos racistas contra él por parte de personas que pensaban que era el arquero de Andorra.

De Miguel, nacido en Madrid, debutó como profesional en 2015 con el Leganés B y desde entonces jugó para varios clubes de divisiones inferiores en España. Se unió a Tenerife el año pasado.

No hubo informes en medios locales sobre que De Miguel tuviera una condición de salud preexistente. La causa médica precisa de la muerte no se dio a conocer de inmediato.

Medios españoles informaron que a De Miguel le sobreviven su esposa y su hija.

"No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace", consignó el comunicado del club.

Andorra, que es propiedad del exastro del Barcelona Gerard Piqué, también ofreció sus condolencias, junto con otros clubes, la federación española de fútbol y La Liga.

"Queremos mandar nuestro más sincero pésame a la familia de Jesús de Miguel, a todos sus compañeros, amigos y al CD Tenerife. Descanse en paz", dijo Andorra en un comunicado.

El Andorra, que es propiedad del exastro del Barcelona Gerard Piqué, también expresó sus condolencias, al igual que otros clubes, la federación española de fútbol y La Liga.

"Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz Jesús", escribió Piqué en X.

Los jugadores del Real Madrid guardaron un minuto de silencio por De Miguel durante un entrenamiento, mientras que el Espanyol, otro club de la máxima categoría, aplazó la presentación de su nuevo entrenador.

Mucha tristeza, no hay palabras", escribió Kylian Mbappé, el delantero del Madrid, en Instagram.

En la misma red social, el astro argentino también se expresó en Instagram: "No hay palabras. Mis condolencias y mucha fuerza para toda su familia y amigos".

Los clubes ingleses Manchester United y Liverpool se sumaron a las condolencias en redes sociales.

La federación española de fútbol aplazó dos partidos de la Copa del Rey y un partido de la Copa de la Reina que debían disputarse más tarde el martes.

Las lesiones que ponen en peligro la vida por choques en el fútbol son extremadamente raras.

El año pasado en España, un portero de 19 años murió por lesiones en la cabeza sufridas durante un choque en un partido de quinta división. El portero del Colindres Raúl Ramírez sufrió dos paros cardiorrespiratorios, uno en el campo y luego en la ambulancia mientras era trasladado a un hospital. Fue declarado en muerte cerebral dos días después.

En 2001, el arquero ucraniano Serhiy Perkhun jugaba para el CSKA Moscú cuando murió por lesiones en la cabeza recibidas en un choque durante un partido.

José Antonio Gallardo, un arquero del Málaga, murió en enero de 1987, más de tres semanas después de un choque con el delantero Baltazar del Celta de Vigo en un partido de segunda división.