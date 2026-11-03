Byron Donalds hace historia al ganar la gubernatura de Florida
El republicano relevará a Ron DeSantis en enero y se convertirá en el primer mandatario afroamericano en la historia del estado
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
MIAMI — El republicano Byron Donalds ganó este martes las elecciones para la gubernatura de Florida frente al demócrata David Jolly, un resultado que lo convertirá en el primer gobernador afroamericano en la historia del estado y el primero de origen republicano en lograrlo a nivel nacional en Estados Unidos.
Donalds, congresista federal durante los últimos seis años y figura cercana a Donald Trump, sucederá en enero al también republicano Ron DeSantis, quien concluye su segundo periodo y no podía aspirar a la reelección. En una contienda ajustada, el republicano superaba a su rival por cerca de 150 mil votos con más del 98% de los sufragios computados.
El triunfo prolonga la hegemonía conservadora en Florida, entidad que liga cinco gobernadores republicanos consecutivos desde 1998 y deja atrás su tradicional etiqueta de estado bisagra.
no te pierdas estas noticias
Byron Donalds hace historia al ganar la gubernatura de Florida
EFE
El republicano relevará a Ron DeSantis en enero y se convertirá en el primer mandatario afroamericano en la historia del estado
Demócratas toman ventaja inicial en el Congreso
Pulso Online
Con 45 escaños demócratas y 36 republicanos en el Senado, la atención se traslada al cierre de casillas en el oeste
Guatemala exhibe manuscritos y repatria restos de Miguel Ángel Asturias
AP
Familia del Nobel recibió las cenizas en París; traslado a Guatemala será en noviembre.