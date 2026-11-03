Byron Donalds hace historia al ganar la gubernatura de Florida

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MIAMI — El republicano Byron Donalds ganó este martes las elecciones para la gubernatura de Florida frente al demócrata David Jolly, un resultado que lo convertirá en el primer gobernador afroamericano en la historia del estado y el primero de origen republicano en lograrlo a nivel nacional en Estados Unidos.

Donalds, congresista federal durante los últimos seis años y figura cercana a Donald Trump, sucederá en enero al también republicano Ron DeSantis, quien concluye su segundo periodo y no podía aspirar a la reelección. En una contienda ajustada, el republicano superaba a su rival por cerca de 150 mil votos con más del 98% de los sufragios computados.

El triunfo prolonga la hegemonía conservadora en Florida, entidad que liga cinco gobernadores republicanos consecutivos desde 1998 y deja atrás su tradicional etiqueta de estado bisagra.