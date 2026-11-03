FBI detiene a hombre en Oklahoma City por cartas con polvo blanco

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

OKLAHOMA CITY (AP) — Las autoridades federales de Estados Unidos acusaron a un hombre de Oklahoma City de enviar cientos de cartas que contenían un polvo blanco no peligroso y advertencias ominosas sobre traición a funcionarios públicos antes de las elecciones de 2024 y 2026.

Investigación del FBI sobre cartas amenazantes

Los polvos resultaron ser levadura o harina, aunque no todas las cartas han sido analizadas por completo, indicó el FBI en un escrito judicial hecho público el martes.

Robin Martin está acusado de difundir un engaño y de enviar por correo comunicaciones amenazantes. Martin fue arrestado el lunes y debía comparecer el martes ante el tribunal federal en Oklahoma City.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los registros en línea no incluyen a un abogado que pudiera hacer comentarios en su nombre, y una de sus hijas, Ava Martin, dijo que no deseaba hacer comentarios. Otros familiares no respondieron por el momento a mensajes en redes sociales en los que se solicitaban comentarios.

Detalles confirmados sobre las cartas y su contenido

El FBI indicó que la investigación se remonta a 2024, cuando funcionarios electorales en múltiples estados reportaron correo con una sustancia blanca y una carta de tres páginas declarando la guerra. Algunas llevaban advertencias que sólo podían leerse bajo luz ultravioleta, como: "¡Mantente del lado correcto de la historia! ¡Tu vida puede depender de ello!".

Tenían la dirección de retorno como "U.S.T.E.A., United States Traitor Elimination Army, Takoma Park, MD".

Los investigadores creen que más de 700 piezas de correo este año parecían estar asociadas con el mismo remitente pero con una dirección de retorno diferente. Estaban dirigidas a funcionarios electorales, miembros del Congreso, encuestadores, medios de comunicación y fuerzas de seguridad federales, indicó el agente del FBI David Cole en una declaración jurada.

Un mensaje común en los envíos postales de 2024 y 2026 era una advertencia a los destinatarios sobre arrestos próximos por traición "o peor".

"El autor de la carta describió problemas percibidos con las elecciones de 2020, afirmó que el presidente Donald Trump ganó las elecciones de 2020 y expresó preocupaciones respecto a que algunos de esos mismos problemas se repitieran en las entonces próximas elecciones de 2024", indicó Cole.

Las autoridades federales anunciaron el mes pasado que estaban investigando cartas con "sustancias sospechosas" que habían sido enviadas por correo a oficinas del Congreso y electorales en todo el país e instaron a los destinatarios a tratar los envíos como potencialmente peligrosos.

Los paquetes llevaron a la evacuación en octubre de oficinas electorales en Luisiana y Oklahoma. Numerosos estados, de Idaho a Florida, reportaron que sus oficinas electorales o bien recibieron cartas o el Servicio Postal las interceptó.

En un caso similar, un hombre de Illinois de 37 años fue acusado el mes pasado de enviar cartas amenazantes a miembros del Congreso que contenían un polvo blanco, incluida una con una nota que decía: "Disfruta el regalo", según registros del tribunal federal.

El FBI dijo que tiene videos del auto de Martin deteniéndose en octubre en buzones del Servicio Postal en Oklahoma City, Dallas y San Antonio. Los investigadores también obtuvieron sus huellas dactilares de una carta dirigida al director del FBI Kash Patel, cuyo nombre fue escrito como "Kashyap".

Registros de Walmart muestran que Martin compró artículos domésticos comunes, como cúrcuma y vinagre, para crear tinta invisible que podía leerse con luz ultravioleta, indicó el FBI.

Los Social-Demócratas de Estados Unidos aparentemente ayudaron al FBI en la investigación. El FBI dijo que cree que Martin, haciéndose pasar por alguien usando el nombre George Livingston, publicó un mensaje en una lista de correo electrónico de los Social-Demócratas en octubre, advirtiendo que sus miembros eran traidores y podían ser arrestados por traición si votaban en las elecciones del 3 de noviembre.