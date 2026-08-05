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Derrame de petrolero se expande en Omán

Por AP

Agosto 05, 2026 03:00 a.m.
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Derrame de petrolero se expande en Omán
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      BEIRUT.- Un derrame de petróleo causado por una fuga en un buque sancionado por Reino Unido y varado durante semanas frente a Omán, parece estar expandiéndose de forma drástica, alcanzando costas y extendiéndose mar adentro, según expertos e imágenes satelitales.

      Greenpeace Alemania señaló en un comunicado que, en varias imágenes satelitales obtenidas el día anterior, se observa que el derrame ahora cubre unos 150 kilómetros cuadrados (58 millas cuadradas) y afecta grandes tramos de la isla Qibliyah, frente a Dhofar, la mayor provincia de Omán.

      En comparación con las imágenes satelitales obtenidas una semana antes, "se trata de un aumento drástico", manifestó Nina Noelle, de Greenpeace Alemania, quien indicó que claramente se está derramando una gran cantidad de crudo. La semana pasada, se calculó que la superficie del derrame era de 20 kilómetros cuadrados (8 millas cuadradas). No se sabe cuál es la causa del aumento de la fuga.

      Las imágenes mostraron una mancha de petróleo extendiéndose hacia el noreste, proveniente del petrolero Suezmax Caroline Bezengi, de 274 metros, sancionado por Reino Unido. por transportar petróleo originario de Rusia.

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