Trump revoca visa a embajadora de Brasil en EE.UU. por conflicto diplomático

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WASHINGTON (AP) — El gobierno del presidente Donald Trump revocó la visa de la embajadora de Brasil en Estados Unidos después de que Brasil se negó el mes pasado a emitir visas para dos diplomáticos estadounidenses que pretendían visitar el país sudamericano antes de las próximas elecciones.

Trump revoca visa a embajadora de Brasil en EE.UU.

La medida también fue en represalia a la demora del gobierno brasileño para aprobar al nominado de Trump como embajador en Brasilia.

El Departamento de Estado estadounidense indicó que la decisión fue una respuesta recíproca a la medida de Brasil. Funcionarios señalaron que la medida se había aplazado varias veces para darle al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva margen para dar marcha atrás, algo que no hizo.

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No obstante, los funcionarios manifestaron que la medida podría revertirse rápidamente si Brasil emprende las acciones que Estados Unidos considera apropiadas y acepta al elegido de Trump para el cargo de embajador.

Trump ha mantenido desde hace tiempo una relación conflictiva con el gobierno de Lula, que se le ha opuesto en numerosas políticas, particularmente en lo referente a Venezuela y Cuba.

Su relación también se ha visto tensionada por la cercanía de Trump con el predecesor de Lula, Jair Bolsonaro, quien actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario, y con su hijo Flavio, principal rival de Lula en las elecciones de octubre próximo.

Lula ha evitado criticar abiertamente a Trump y afirma que congeniaron durante su primera reunión, en la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre pasado.

El mandatario brasileño ha culpado al secretario de Estado, Marco Rubio, por algunas de las acciones contra su país.

Negativa de visas y consecuencias diplomáticas

La embajadora de Brasil no fue expulsada

A pesar de que se le revocó la visa, la embajadora de Brasil Maria Luiza Ribeiro Viotti no ha sido expulsada de Estados Unidos, dijo un funcionario del Departamento de Estado, quien, al igual que otros, declaró bajo condición de anonimato para discutir el delicado asunto diplomático.

La embajadora fue anteriormente una alta funcionaria de Naciones Unidas.

Podría reanudar sus funciones oficiales si el gobierno brasileño acepta al expresidente de la Cámara de Representantes de Florida, Danny Perez, como embajador de Estados Unidos en Brasil.

Perez fue nominado por Trump en junio, y el funcionario dijo que Brasil había señalado que no actuaría sobre el nombramiento hasta después de la primera vuelta de las elecciones en Brasil, el 4 de octubre.

Además de demorar el asunto de Perez, Brasil le negó el mes pasado visas a Riley Barnes —subsecretario de Estado para democracia, derechos humanos y trabajo— y a uno de sus principales asesores después de que surgieron reportes de que iban a criticar a Lula o al proceso electoral.

El Departamento de Estado negó las acusaciones y dijo que los dos tenían planeado visitar Brasilia del 27 al 30 de julio para reunirse con funcionarios del gobierno y líderes religiosos, entre otros, para discutir sobre "integridad electoral", libertad religiosa y libertad de expresión.

Indicó que la visita era de rutina y que "cualquier insinuación de una ´estratagema´ para socavar las elecciones de una nación democrática es una mentira infundada".

El gobierno de Brasil no ha respondido de momento a una solicitud de comentarios de The Associated Press sobre la revocación de la visa de la embajadora, pero un alto diplomático brasileño dijo la semana pasada a periodistas que el gobierno estaba en espera de una respuesta de Estados Unidos.

El diplomático también mencionó que el gobierno estadounidense había activado los procedimientos para enviar a Perez a Brasilia antes de buscar la aprobación de Brasil, lo cual difiere del procedimiento diplomático estándar.

El diplomático habló bajo condición de anonimato debido a que carece de autorización para discutir el asunto públicamente.

El mismo diplomático brasileño dijo el martes a la AP, también bajo condición de anonimato, que el gobierno de Lula intenta averiguar por qué Washington tiene tanta prisa por contar con un embajador en Brasilia a falta de pocos meses para las elecciones.

El puesto ha estado vacante desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025.

El gobierno de Trump ha tomado otras medidas contra Brasil

Lula, que tiene 80 años y busca su cuarto mandato como presidente de Brasil, se enfrentará al senador Flávio Bolsonaro —cuyo padre una vez fue presidente de Brasil y cuya familia tiene muchos vínculos con el gobierno de Trump— en las elecciones del 4 de octubre.

El senador Bolsonaro y su hermano, Eduardo, visitaron a funcionarios estadounidenses en Washington, incluido Trump, a finales de mayo.

Poco después, el gobierno del republicano clasificó a los mayores grupos de narcotráfico de Brasil —Primeiro Comando da Capital y Comando Vermelho— como organizaciones terroristas extranjeras, una medida a la que Lula se opone.

El gobierno de Trump también impuso un aumento arancelario de hasta 37,5% sobre miles de exportaciones brasileñas, que entró en vigor el viernes.

El gobierno estadounidense afirma que la nación sudamericana tiene prácticas de competencia desleal y no logra detener prácticas de trabajo forzado, lo que el gobierno de Lula ha calificado como un intento por influir en la elección a favor de Bolsonaro.

Jair Bolsonaro ha alimentado desde hace años algunas preocupaciones sobre el sistema de votación electrónica del país, sin aportar ninguna evidencia para sus afirmaciones.

Ahora cumple una condena de 27 años de prisión domiciliaria por un intento de golpe de Estado.

Ha insistido desde hace tiempo en que las máquinas, usadas durante un cuarto de siglo, son propensas al fraude.

Su hijo, el senador Bolsonaro, ha repetido recientemente algunas de estas afirmaciones, aunque evitó referirse a ellas el sábado cuando su Partido Liberal lo confirmó como candidato presidencial en Sao Paulo.