Derriba Ucrania misiles balísticos rusos

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KIEV, Ucrania.- Las defensas antiaéreas ucranianas interceptaron cinco misiles balísticos lanzados por Rusia en una oleada de ataques nocturnos, informó el martes la fuerza aérea de Ucrania, aunque otros misiles y drones lograron pasar y alcanzaron almacenes y una escuela en la capital, Kiev.

Fue la primera vez en casi dos semanas que Ucrania afirmó haber derribado misiles balísticos rusos, que son más difíciles de detener que los drones o los misiles de crucero y han castigado al país en la invasión rusa que ya lleva cuatro años.

Es probable que las defensas antiaéreas ucranianas hayan utilizado el sistema de misiles guiados tierra-aire Patriot, fabricado en Estados Unidos, que es la forma más eficaz de contrarrestar misiles balísticos, pero la munición para ese sistema ha escaseado en medio de la guerra con Irán, pese a los esfuerzos europeos para compensar el déficit.

París anima a Ucrania en los Campos Elíseos

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A lo largo de los adoquinados Campos Elíseos en París, multitudes vitorearon a las tropas ucranianas que marchaban en el desfile anual del Día de la Bastilla, y el presidente Volodymyr Zelenskyy recibió una ovación de líderes europeos que mostraron solidaridad con Kiev. Aviadores ucranianos entrenados en Francia volaron a bordo de dos cazas Mirage 2000B junto a pilotos de la fuerza aérea francesa.

Zelenskyy estaba en Francia buscando un remedio al problema de defensa antiaérea de su país, y anunció el lunes que Ucrania se unirá a otros nueve países para formar una coalición que construirá un escudo compartido contra misiles balísticos para Europa. Ucrania y sus socios podrían, en los próximos 12 meses, desarrollar conjuntamente un sistema de producción masiva y de bajo costo, declaró.

El desfile del Día de la Bastilla contó con unos 500 soldados del grupo de países de la "coalición de los dispuestos" que se han comprometido a ayudar con la seguridad de Ucrania en la posguerra. El presidente francés, Emmanuel Macron, lo calificó como un "gran honor" dándoles la bienvenida al desfile.

El ataque provocó incendios en dos almacenes y daños en una escuela en Kiev, señaló el alcalde Vitali Klitschko.

El Ministerio ruso de Defensa indicó en un comunicado que el ataque iba dirigido contra instalaciones de fabricación militar en la capital ucraniana que producen misiles de largo alcance y drones.

Moscú quiere detener los ataques ucranianos contra instalaciones petroleras en el interior de Rusia, que han provocado escasez de combustible, frustrando a la población y, según analistas occidentales, obstaculizando el avance del ejército ruso en la línea del frente.

La fuerza aérea de Ucrania informó que un misil balístico y 25 drones impactaron en 17 ubicaciones, mientras que se reportó caída de escombros en 10 lugares.