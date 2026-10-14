Descarrila un tren de pasajeros en Pakistán

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MULTAN, Pakistán.- Cinco personas murieron y 35 resultaron heridas la madrugada del martes al descargar un tren de pasajeros en el centro de Pakistán, informó la policía y un portavoz de Pakistan Railways.

El tren viajaba desde la ciudad portuaria sureña de Karachi hacia la ciudad noroccidental de Peshawar cuando descarriló en la ciudad de Sher Shah, en la provincia de Punjab, indicó el portavoz ferroviario Kaleem Akhtar.

Los rescatistas recuperaron los cuatro cuerpos y evacuaron a los heridos de los 14 vagones del tren, señaló. Los heridos fueron trasladados a un hospital para recibir tratamiento, pero uno murió antes de que pudiera ser evacuado, informaron funcionarios de rescate. También se enviaron al lugar equipos de emergencia y paramédicos.

El presidente, Asif Ali Zardari, y el primer ministro, Shehbaz Sharif, expresaron sus condolencias en comunicados separados e instaron a las autoridades a brindar la mejor atención médica posible a los heridos.

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Los accidentes de tren son relativamente comunes en Pakistán, donde el sistema ferroviario ha sufrido décadas de falta de inversión, vías obsoletas y sistemas de señalización envejecidos. En 2023, diez vagones se descargaron murieron 30.