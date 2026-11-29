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Los resultados preliminares de laboratorio indican que la detonación controlada de cinco toneladas de peligrosa azida de plomo en el sureste de Iowa no ha provocado un aumento de ese metal pesado en los cuerpos de agua que abastecen de agua potable a la zona, informó el sábado la agencia ambiental de Estados Unidos.

La Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) dio a conocer los resultados de las pruebas de muestreo realizadas luego que el Ejército de Estados Unidos detonara en Iowa una reserva envejecida de azida de plomo.

La EPA indicó que unas 300 personas participaron el jueves en la toma de muestras en escuelas, parques infantiles, iglesias y viviendas de toda la región. Se tomó más de 1.500 muestras de aire, agua, suelo y polvo antes de la detonación y, después, cientos de muestras, incluidas de viviendas, parques y agua potable.

"La EPA monitoreó la presencia de plomo en el aire durante 30 horas consecutivas tras la detonación controlada utilizando los sistemas de monitoreo de aire Xact. Seguiremos proporcionando actualizaciones en los próximos días a medida que nuevos resultados de laboratorio de más de 3,200 muestras de aire, suelo, polvo y agua... regresen y sean validados", señaló la EPA en una publicación en X.

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