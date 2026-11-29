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NUEVA YORK.- Tom Turkey se abrió paso por el centro, el Mario inflable y Underdog salieron del almacén y Al Roker sonriendo de oreja a oreja — y esta vez todo ocurrió el sábado.

El desfile del Día de Acción de Gracias de Macy´s, que alcanzó el hito de sus 100 años, tuvo una segunda oportunidad, mucho después de que la mayoría de las sobras de pavo se aprovecharon para sándwiches.

El desfile arrancó la mañana del sábado con los mismos globos y carrozas, 1.000 payasos y la mayoría de las celebridades originales —además de la incorporación de LL Cool J y Gloria Gaynor— que se habían prometido para el jueves, hasta que el mal tiempo pospuso el inicio anual de la temporada navideña.

El día otoño, fresco y seco, valió la espera, manifestó el sábado a The Associated Press Will Coss, vicepresidente y productor ejecutivo de Macy´s Studios.

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"Tras haber vivido esa tormenta aquí en la ciudad ese día, sí creo que la decisión fue acertada. La seguridad. La seguridad de nuestros participantes, la seguridad de nuestros invitados que vienen y se dirigen a la ruta del desfile para disfrutarlo es nuestra prioridad", señaló Coss.

Una potente tormenta obligó al primer aplazamiento en la historia de esta tradición festiva. Algunas bandas de música que venían de lejos se apresuraron a reunir decenas o incluso cientos de millas de dólares para prolongar su estancia en Nueva York.

Josh Anino hizo el viaje desde Pearland, Texas, para tocar la caja en la Pride of Pearland Marching Band. Los integrantes de la banda pudieron quedarse en Nueva York después de que la comunidad en los suburbios de Houston y más allá recaudara dinero para que pudieran costearlo, explicó.

La banda incluso estuvo presente en el corte de cinta del sábado.

"Se debatía si ni siquiera íbamos a estar aquí. Nuestra comunidad en casa y gente de todo el país se unieron y recaudaron mucho dinero para que estuviéramos aquí, así que estuvimos muy agradecidos por la oportunidad", dijo Anino.

La alineación original de celebridades en Nueva York incluía estrellas como Megan Moroney, Teddy Swims, Queen Latifah, Keke Palmer, JoJo y Jimmy Fallon & The Roots. También estaba previsto un homenaje a Dolly Parton, encabezado por Megan Hilty, y apariciones especiales de Melissa Joan Hart, Jack McBrayer, Janet McTeer y Holly Robinson Peete, todos abriendo paso a Santa Claus.

También se sumaron Gaynor, detrás de la canción atemporal "I Will Survive", y el actor y rapero LL Cool J. Savannah Guthrie y Hoda Kotb presentaron el evento junto con Roker. Los tres son figuras habituales desde hace mucho tiempo en Today, de NBC. Kotb dejó el año pasado su papel regular como copresentadora.