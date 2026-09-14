Desplome de grúa en Miami deja cuatro heridos leves

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MIAMI (AP) — Una grúa de 26 metros (85 pies) que se elevaba sobre una obra de construcción en un exclusivo vecindario de Miami se desplomó sobre un vehículo que pasaba el lunes por la mañana, incendiándolo y lesionando a la conductora y a tres trabajadores de la construcción, informaron las autoridades.

Desplome de grúa en Miami afecta obra construcción

El desplome ocurrió poco después de las 8 a.m. en el vecindario de Brickell. El jefe de Bomberos de Miami, Robert Hevia, dijo en conferencia de prensa el lunes que agradecía que nadie hubiera muerto en el desplome de la grúa y el incendio del automóvil.

"He estado en el departamento de bomberos durante 28 años; cuando uno mira el lugar, es impresionante", expresó Hevia. "El hecho de que tuviéramos cuatro víctimas, y que todas pudieron ser rescatadas o salir por sí mismas con lesiones leves es un día notable para ellas".

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Indicó que una mujer conducía por una calle junto a la obra cuando vio que la grúa empezaba a volcarse.

Bomberos Miami rescatan víctimas y controlan incendio

"Poder ver la grúa cayendo, poner el auto en reversa y salir por la parte trasera mientras el auto está en llamas, realmente increíble", dijo, y agregó que la grúa también aplastó dos autos estacionados desocupados, pero cayó sobre un contenedor de almacenamiento con dos trabajadores de la construcción dentro.

Los dos trabajadores que quedaron atrapados, junto con el operador de la grúa, que logró saltar cuando el aparato se estaba volcando, fueron trasladados a un centro de traumatología cercano con lesiones leves, señaló Hevia. La mujer que conducía el auto también tuvo lesiones leves y fue llevada a otro hospital. Las autoridades no han revelado los nombres de los heridos.

"Fue una escena muy compleja con un incendio que estaba ocurriendo; nuestros equipos estaban apagando el incendio y nuestro equipo de rescate técnico trabajando simultáneamente para cortar a través de la caja conex, la caja de construcción, y pudieron liberar con éxito a las dos víctimas", dijo Hevia, confirmando que se tenía registro de todos los demás trabajadores en la obra.

Las autoridades no han dicho qué causó que la grúa, específicamente un equipo de hincado de pilotes, se volcara, y Hevia indicó que el desplome está bajo investigación. Un equipo de hincado de pilotes por lo general comparte la misma base que una grúa tradicional, pero la parte superior está diseñada para hincar columnas profundamente en el suelo a fin de sostener estructuras grandes.

La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional y personal de Estructuras Inseguras del condado de Miami-Dade acudieron, informaron las autoridades. Los bomberos permanecieron para monitorear y controlar un derrame de combustible y evitar una mayor propagación hasta que llegó un equipo especializado de mitigación.