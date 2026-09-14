Alex Saab se declara culpable por sobornos en Venezuela

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MIAMI (AP) — Un estrecho aliado del derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro planea declararse culpable el martes en un caso federal que lo acusa de sobornar a funcionarios para obtener contratos lucrativos para importar alimentos en un momento de penurias generalizadas en el país sudamericano.

Acuerdo de culpabilidad y proceso judicial

Alex Saab comparecerá ante la jueza Kathleen Williams en Miami el martes para una audiencia de cambio de declaración, según los registros judiciales. Los detalles del acuerdo de culpabilidad no se hicieron públicos y el abogado de Saab, Neil Schuster, declinó hacer comentarios.

Saab fue deportado en mayo por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en respuesta a la presión de Estados Unidos, que ha investigado al empresario nacido en Colombia durante más de una década. Fue acusado de un solo cargo de lavado de dinero vinculado a una presunta conspiración para crear empresas ficticias, falsificar registros de envío y quedarse con parte del dinero de contratos gubernamentales para importar alimentos desde Colombia y México.

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Saab, de 54 años, ya había sido acusado durante el primer gobierno de Trump en 2019 y luego fue detenido durante una escala para reabastecimiento de combustible en Cabo Verde, en lo que el gobierno venezolano describió como una misión humanitaria a Irán.

Contexto político y reacciones

Pero el presidente Joe Biden lo indultó en 2023 a cambio de la liberación de varios estadounidenses encarcelados en Venezuela. El acuerdo, parte de un esfuerzo fallido de la Casa Blanca de Biden para convencer a Maduro a que celebre elecciones justas, fue duramente criticado por republicanos y funcionarios policiales quienes de inmediato comenzaron a investigar a Saab por otros presuntos delitos no cubiertos por el indulto.

Funcionarios de Estados Unidos han descrito desde hace tiempo a Saab como el "recaudador" de Maduro y podrían pedirle que actúe como testigo de carácter contra el expresidente, quien espera juicio por cargos de narcotráfico en Manhattan tras ser capturado en un operativo estadounidense en enero.

La nueva acusación en Estados Unidos contra Saab y Maduro se produce mientras el gobierno de Trump reconfigura sus relaciones con Venezuela, centrando su atención en las vastas reservas de petróleo del país. Este mes, Trump anunció el "MAYOR ACUERDO PETROLERO EN LA HISTORIA DEL MUNDO" en Venezuela, una asociación con el empresario petrolero venezolano Alejandro Betancourt mediante la cual el gobierno federal obtendrá participación y acceso a envíos de crudo a precio de costo desde yacimientos petroleros con potencial para producir 65.000 millones de barriles.

Saab era poco conocido incluso en Venezuela hasta después de su primer arresto, en 2020, cuando el gobierno de Maduro invirtió enormes recursos para movilizar apoyo público a favor de su liberación.

Rodríguez, que entonces se desempeñaba como vicepresidenta, ayudó a impulsar una campaña internacional en la que se refirió a Saab como un diplomático inocente que había sido "secuestrado" por Estados Unidos.

Pero tras la captura de Maduro, Rodríguez se distanció de Saab, lo despidió de su gabinete y le quitó su papel como el principal conducto para las empresas extranjeras que buscaban invertir en Venezuela.

Saab amasó una fortuna a través de contratos del gobierno venezolano, pero se volvió aún más valioso para Maduro a medida que las sanciones de Estados Unidos obligaron a Venezuela a realizar gran parte de sus ventas de petróleo y su comercio exterior fuera de las instituciones financieras occidentales.

La nueva acusación sostiene que Saab y otros establecieron una red de empresas para sobornar a altos funcionarios venezolanos que controlaban contratos para el llamado programa CLAP, una iniciativa lanzada por Maduro para proporcionar productos básicos —arroz, harina de maíz, aceite de cocina— a los venezolanos pobres en un momento de hiperinflación y depreciación de la moneda.

Según el expediente, Saab y otros ampliaron su influencia corrupta dentro del gobierno de Maduro, accediendo a miles de millones de dólares en ventas de petróleo de la empresa estatal petrolera PDVSA.