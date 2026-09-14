CONVIVEN ENTUSIASMADOS

En una ambiente de armonía, compañerismo y ¡gran alegría, bolichistas, familias, socios y amigos disfrutaron de un show cómico musical que se realizó la noche de ayer domingo como parte de los eventos sociales del Torneo Internacional de Boliche del Club Deportivo Potosino.

El feliz encuentro entre los asistentes se efectúo en el Salón de Las Rosas del mismo Club, donde los organizadores Eduardo Guillermo Guardiola Villalobos, José Luis Valle García, Ricardo Mauricio Villalba Jaime y Carlos Julián reservaron algunos atractivos.

La noche transcurrió en medio del estupendo ambiente que creó el cómico, quien con su estilo y espectáculo cautivó y divirtió a los ahí reunidos.

Desde luego que esta agradable convivencia les permitió a los boleadores y aficionados comentar las acciones, experiencias y anécdotas que se viven en este primer torneo de toda la historia con más equipos jugando.

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Reúnen elementos que les agradan

Este lunes 14 por la noche, en el salón de Las Rosas se se presentará el grupo "Tropical Beach".

Además, habrá deliciosa cena.

Mañana martes 15, las acciones en la pista se realizarán de 09:30 a 20:00 horas.

Por la noche, los bolichistas celebrarán la Independencia de México con una Noche Mexicana en el Salón de las Rosas, en la que habrá cena, mariachi, música versátil y agradables sorpresas.