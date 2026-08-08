Detectan anomalías en una funeraria

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Chicago, Ills.- Las autoridades informaron el hallazgo de más de 50 cuerpos almacenados de forma indebida y en descomposición en una funeraria de Chicago dirigida por una pareja que anteriormente operaba un crematorio que también fue clausurado por un manejo inadecuado de restos.

Mientras tanto, funcionarios estatales de Illinois suspendieron la licencia de uno de los directores de la funeraria, alegando que los cuerpos se mantenían en un área sin refrigeración en "condiciones deplorables".

La Oficina del Médico Forense del Condado de Cook indicó que autoridades estatales y locales le notificaron que se estaban almacenando cuerpos de manera indebida en South Chicago Chapel, y se envió a investigadores y patólogos forenses.

La contralora estatal Susana Mendoza dijo que Johanna y Clark Morgan dirigían un crematorio en Chicago Heights, al sur de Chicago, al que se le revocó la licencia el año pasado después de que las autoridades descubrieran cuerpos almacenados de forma indebida y cientos de restos cremados que nunca habían sido devueltos a sus familias.

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Mendoza indicó que muchos de los cuerpos estaban apilados unos sobre otros y no estaban refrigerados. "Horrorizada. Otra vez", señaló Mendoza. Son personas —la madre, el padre, la hermana, el hermano o el amigo de alguien— y merecen algo mejor".