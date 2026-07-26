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Detienen a becaria por sospecha de espionaje

Por AP

Julio 26, 2026 03:00 a.m.
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Detienen a becaria por sospecha de espionaje
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      BRUSELAS.- Una mujer canadiense fue arrestada y acusada de espionaje mientras trabajaba como pasante en el cuartel general operativo de la alianza militar de la OTAN, informaron las autoridades belgas el sábado.

      La Fiscalía Federal de Bélgica indicó que abrió una investigación por espionaje después de que los servicios de seguridad de la OTAN alertaran a la inteligencia militar belga. Las autoridades detuvieron el viernes a "una ciudadana canadiense de origen chino", un día después de allanar la vivienda de la sospechosa y su lugar de trabajo dentro del vasto centro de mando de la OTAN.

      "Se sospecha que espiaba en nombre de un tercer país y que es miembro de una organización criminal", señaló la fiscalía en un comunicado.

      El cuartel general estratégico de las Potencias Aliadas, conocido como SHAPE, se encuentra en la ciudad belga de Mons, en el sur del país, cerca de la frontera con Francia. Los responsables militares del SHAPE planifican y dirigen la estrategia, las tácticas y las operaciones conjuntas. La sede política de la alianza está en Bruselas, donde los embajadores de los países miembros se reúnen para debatir el gasto en defensa, las incursiones de drones y las amenazas cibernéticas. El Centro de Ciberseguridad de la OTAN tiene su sede en el SHAPE.

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      Canadá y Bélgica son miembros de la alianza militar de 32 países que, en 2021, calificó a China como un "desafío de seguridad", junto con amenazas activas en Rusia y paises de Oriente Medio.

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