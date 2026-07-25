Una avioneta se estrella contra una casa en el norte de Alemania
Una avioneta perdió altitud y chocó contra una vivienda en Ganderkesee, con un fallecido y un desaparecido.
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BERLÍN (AP) — Al menos una persona murió y una segunda está desaparecida después de que una avioneta se estrelló contra una vivienda en el norte de Alemania el sábado, informó la policía.
Accidente de avioneta en Ganderkesee
Por motivos que aún se investigan, la avioneta perdió altitud y se estrelló contra el techo de una casa unifamiliar en un barrio residencial de Ganderkesee, en Baja Sajonia, indicó la policía de la cercana ciudad de Oldenburg.
Búsqueda y evacuación tras el accidente
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Según la policía, el avión transportaba a dos personas. Una murió en el accidente y el personal de rescate buscaba a la persona desaparecida, reportó la agencia de noticias alemana dpa.
Los residentes de la casa no estaban en el domicilio en el momento del accidente, señaló dpa.
Se llamó a un equipo de intervención en crisis al lugar para brindar apoyo a las personas que presenciaron directamente el incidente o se encontraban en las inmediaciones. Los residentes en un radio de 100 metros fueron evacuados de sus viviendas.
Por razones de seguridad, se cortó temporalmente el suministro eléctrico en toda la calle donde se encuentra la casa.
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