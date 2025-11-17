Detienen al “Pipo”, líder de Los Lobos

Quito, Ecu.- El presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunció la captura en España de Wilmer Chavarría, alias “Pipo”, el cabecilla de una de las bandas más grandes del Ecuador a la que se vincula con el cártel de la droga mexicano Jalisco Nueva Generación.

“Hoy capturamos a “Pipo” Chavarría, el delincuente más buscado de la región y máximo líder de Los Lobos”, aseguró Noboa a periodistas, y destacó el apoyo de España y Estados Unidos para su captura. Fue detenido en Málaga.

Chavarría Barre “fingió su muerte, cambió de identidad y se escondió en Europa”, desde donde ordenaba asesinatos en Ecuador y controlaba actividades ilegales como la minería ilegal y tráfico de droga en complicidad con el cartel transnacional Jalisco Nueva Generación, señaló Noboa.

La cooperación internacional “es la única forma de acabar con estos grupos, que son grupos de delincuencia transnacional”.

Chavarría, quien se encuentra entre la lista de los más buscados, y quien según las autoridades había fingido su muerte por coronavirus en 2021, cuenta con un amplio prontuario por delitos como plagio con muerte, delitos contra la vida, robo, lesiones, entre otras. En 2019 obtuvo un beneficio penitenciario y salió de la cárcel en la que se encontraba desde 2011.