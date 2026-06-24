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Detienen corridas de trenes en toda Alemania

Por AP

Junio 24, 2026 03:00 a.m.
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Detienen corridas de trenes en toda Alemania
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      BERLÍN.- Un problema con un sistema de comunicación obligó a la red ferroviaria de Alemania a detener todas las corridas la noche del martes, dejando a pasajeros varados en diversas partes del país.

      Los trenes se encontraban detenidos en las estaciones, y los posibles viajeros hacían largas filas en los mostradores de información mientras intentaban averiguar cómo podrían llegar a sus destinos.

      El operador ferroviario nacional de Alemania, Deutsche Bahn, dijo poco antes de la 1 de la madrugada —casi dos horas y media después de que informó por primera vez del fallo— que el problema se había resuelto y el servicio se reanudaba "poco a poco".

      La empresa indicó en un breve comunicado publicado en su sitio web que había un problema a escala nacional con el sistema de comunicación digital GSM-R, que se utiliza para la comunicación interna en la red ferroviaria. 

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      Posteriormente dijo que se había identificado la causa, pero no precisó cuál era.

      El diario Bild informó que la directora general de Deutsche Bahn, Evelyn Palla, dijo que "pudieron estabilizar la situación poniendo en marcha un sistema de emergencia".

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