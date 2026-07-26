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Domo de calor se expande por el centro de EU

Por AP

Julio 26, 2026 03:00 a.m.
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Domo de calor se expande por el centro de EU
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      WASHINGTON.- — Las temperaturas alcanzaron máximos sofocantes en gran parte del centro de Estados Unidos el sábado y los meteorólogos advirtieron que el clima peligrosamente cálido desde Dallas hasta Dakota del Norte se extenderá hasta la próxima semana, con unas 80 millones de personas bajo avisos por calor.

      Un domo de calor, en que las condiciones atmosféricas atrapan el calor, generará temperaturas altas sostenidas y un malestar creciente. No se espera que las temperaturas mínimas nocturnas bajen lo suficiente como para que la gente tenga muchas posibilidades de recuperarse, lo que permitirá que el estrés térmico se acumule cuando persista el mal tiempo, indicaron los meteorólogos. Los altos índices de humedad harán que la sensación sea aún peor.

      El sofocante clima de pleno verano afectará una enorme franja del país, desde el desierto del suroeste hasta la Costa del Golfo, y llegará a la región centro-norte y las Grandes Llanuras. Los meteorólogos señalaron que podrían batirse algunos récords en los alrededores de Denver. Se prevé que las temperaturas estén entre 5,6 y 8,3 grados Celsius (10 y 15 grados Fahrenheit) por encima de lo normal.

      "Parece que va a permanecer prácticamente estacionaria en esa posición a medida que avanzamos en la semana", afirmó Bob Oravec, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional.

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      Entre los lugares bajo advertencia de calor extremo del Servicio Meteorológico Nacional figuraba el oeste de Nebraska, donde se pronosticó que las temperaturas el sábado y el domingo alcanzarán los 42 grados Celsius (108 grados Fahrenheit).

      En el Museo del Comercio de Pieles, cerca de Chadron, Nebraska, hubo menos visitantes de lo habitual para esta época del año. Los sombreros de piel y las pieles en la tienda de regalos no se vendían muy bien.

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