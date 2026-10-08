logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Donald Trump honra a Colón en ceremonia en Casa Blanca

La ceremonia contará con la presencia de autoridades de Italia y España, reafirmando la tradición italoestadounidense.

Por EFE

Octubre 08, 2026 07:23 p.m.
A
Donald Trump honra a Colón en ceremonia en Casa Blanca
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Washington, 8 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebrará este viernes en la Casa Blanca una ceremonia para honrar la figura de Cristóbal Colón con motivo del próximo 12 de octubre, después de revertir las referencias a los pueblos indígenas introducidas por el Gobierno anterior.

      Donald Trump retoma homenaje a Cristóbal Colón en 2025

      El Día de Colón es una festividad federal que se celebra en Estados Unidos el segundo lunes de octubre para recordar la llegada del navegante al continente americano el 12 de octubre de 1492.

      La celebración está tradicionalmente vinculada a la comunidad italoestadounidense por el origen genovés del explorador, cuya expedición fue financiada por la Corona española.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      España, por su parte, celebra el 12 de octubre su Fiesta Nacional, conocida popularmente como Día de la Hispanidad.

      Según la agenda oficial del republicano publicada este jueves, la ceremonia tendrá lugar en el Salón Este de la residencia presidencial a las 11:00 hora local (15:00 GMT).

      Está prevista la participación de autoridades de Italia y España en la conmemoración.

      Reversión del Día de los Pueblos Indígenas y acciones oficiales

      La anterior Administración del demócrata Joe Biden (2021-2025) reconoció oficialmente el segundo lunes de octubre como el Día de los Pueblos Indígenas para honrar la historia y las contribuciones de las comunidades originarias, dado que historiadores consideran que la llegada de Colón sentó las bases para la colonización y la esclavitud.

      Trump anunció, tras regresar al poder en 2025, que dejaría de reconocer el Día de los Pueblos Indígenas como parte de su defensa del legado de Colón.

      Su Gobierno instaló además el pasado marzo una estatua de Colón cerca de la Casa Blanca, una réplica de la que fue derribada por manifestantes y arrojada al puerto de Baltimore (Maryland) en julio de 2020, durante las protestas contra el racismo.

      Trump destacó el pasado septiembre que había colocado la estatua en honor a la comunidad italoestadounidense que definió como "gente trabajadora, brillante y maravillosa".

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Guterres advierte riesgos para acuerdo de paz en Colombia
      Guterres advierte riesgos para acuerdo de paz en Colombia

      Guterres advierte riesgos para acuerdo de paz en Colombia

      SLP

      EFE

      Desde agosto, el Gobierno de De la Espriella intensificó operaciones militares y suspendió diálogos con grupos armados ilegales.

      Donald Trump honra a Colón en ceremonia en Casa Blanca
      Donald Trump honra a Colón en ceremonia en Casa Blanca

      Donald Trump honra a Colón en ceremonia en Casa Blanca

      SLP

      EFE

      La ceremonia contará con la presencia de autoridades de Italia y España, reafirmando la tradición italoestadounidense.

      Juicio por el asesinato de dos australianos y un estadounidense entra en la fase final en Ensenada
      Juicio por el asesinato de dos australianos y un estadounidense entra en la fase final en Ensenada

      Juicio por el asesinato de dos australianos y un estadounidense entra en la fase final en Ensenada

      SLP

      AP

      Los padres de los hermanos Robinson viajaron desde Australia para seguir el proceso judicial en Baja California.

      Zohran Mamdani enfrenta críticas por declaraciones en aniversario ataques Hamás
      Zohran Mamdani enfrenta críticas por declaraciones en aniversario ataques Hamás

      Zohran Mamdani enfrenta críticas por declaraciones en aniversario ataques Hamás

      SLP

      AP

      Manifestantes propalestinos confrontaron a Mamdani durante vigilia en Union Square, Manhattan.