Donald Trump honra a Colón en ceremonia en Casa Blanca

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Washington, 8 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebrará este viernes en la Casa Blanca una ceremonia para honrar la figura de Cristóbal Colón con motivo del próximo 12 de octubre, después de revertir las referencias a los pueblos indígenas introducidas por el Gobierno anterior.

Donald Trump retoma homenaje a Cristóbal Colón en 2025

El Día de Colón es una festividad federal que se celebra en Estados Unidos el segundo lunes de octubre para recordar la llegada del navegante al continente americano el 12 de octubre de 1492.

La celebración está tradicionalmente vinculada a la comunidad italoestadounidense por el origen genovés del explorador, cuya expedición fue financiada por la Corona española.

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España, por su parte, celebra el 12 de octubre su Fiesta Nacional, conocida popularmente como Día de la Hispanidad.

Según la agenda oficial del republicano publicada este jueves, la ceremonia tendrá lugar en el Salón Este de la residencia presidencial a las 11:00 hora local (15:00 GMT).

Está prevista la participación de autoridades de Italia y España en la conmemoración.

Reversión del Día de los Pueblos Indígenas y acciones oficiales

La anterior Administración del demócrata Joe Biden (2021-2025) reconoció oficialmente el segundo lunes de octubre como el Día de los Pueblos Indígenas para honrar la historia y las contribuciones de las comunidades originarias, dado que historiadores consideran que la llegada de Colón sentó las bases para la colonización y la esclavitud.

Trump anunció, tras regresar al poder en 2025, que dejaría de reconocer el Día de los Pueblos Indígenas como parte de su defensa del legado de Colón.

Su Gobierno instaló además el pasado marzo una estatua de Colón cerca de la Casa Blanca, una réplica de la que fue derribada por manifestantes y arrojada al puerto de Baltimore (Maryland) en julio de 2020, durante las protestas contra el racismo.

Trump destacó el pasado septiembre que había colocado la estatua en honor a la comunidad italoestadounidense que definió como "gente trabajadora, brillante y maravillosa".