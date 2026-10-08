Lando Norris espera solución a problema de velocidad en McLaren

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SINGAPUR (AP) — Lando Norris tiene "esperanzas" de que McLaren haya identificado y solucionado un problema del auto que lo privó de velocidad en recta, después de que sus esperanzas de defender su título de la Fórmula Uno prácticamente se desvanecieran en Malasia.

Lando Norris enfrenta problema de velocidad en McLaren

Norris llega a Singapur tras quedar noveno en el Gran Premio de Bahrein de la semana pasada en Malasia y estuvo fuera del ritmo la semana anterior en Azerbaiyán antes de que una colisión pusiera fin a su carrera.

Sugirió el jueves que el problema equivalía a perder dos o tres posiciones en la parrilla en la clasificación de ambas carreras. McLaren ha trabajado para resolver el inconveniente, que, según se informó, estaría relacionado con el sistema de combustible.

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"Le metieron mucho trabajo para tratar de averiguar las cosas y tengo esperanzas de que esté mejor este fin de semana, pero, sinceramente, primero tengo que salir a pista y verlo", comentó Norris.

McLaren trabaja para corregir falla que afecta a Lando Norris

Añadió que el efecto no será tan perceptible esta semana en el estrecho circuito urbano de Singapur, "donde las rectas no son la máxima prioridad".

La caída de ritmo ha sido un golpe para Norris, que venía en ascenso tras ganar en Hungría y los Países Bajos, y expresó su frustración por verse frenado por un factor fuera de su control.

"Siempre es duro cuando sales mejor de las curvas y terminas yendo más lento, así que han sido dos fines de semana frustrantes tratando de averiguar cuál ha sido el problema y por qué ha habido una falta constante de velocidad en recta y de rendimiento", aclaró el británico.

Norris llega a Singapur quinto en la clasificación, a 132 puntos del líder Kimi Antonelli, de Mercedes. Con un gran premio y la última carrera sprint del año este fin de semana, hay un máximo de 150 puntos disponibles; después de eso la defensa del título de Norris podría terminar oficialmente el domingo si se queda aún más atrás del italiano.