La poeta y ensayista canadiense Anne Carson gana el Premio Nobel de Literatura

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ESTOCOLMO, Suecia (AP) — La poeta, ensayista y traductora canadiense Anne Carson ganó el jueves el Premio Nobel de Literatura por obras "audaces e inventivas" que fusionan lo clásico y lo moderno y difuminan los límites entre la poesía y la prosa.

Carson, nacida en Toronto y de 76 años, recurre a temas de la literatura clásica griega y romana, influencias modernas y experiencia personal para crear obras que mezclan géneros y que han abarcado desde traducciones de poetas griegos antiguos hasta colaboraciones con bailarines y músicos, entre ellos Laurie Anderson y Lou Reed.

La Academia Sueca, que otorga el premio, indicó que ella ganó "por su obra audaz e inventiva que, en un diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea".

El secretario permanente de la academia señaló que la autora estaba en Islandia "escuchando el viento" cuando la academia logró contactarla para notificarle el honor.

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"Se llevó una gran sorpresa", manifestó Ingrid Carlberg.

Al consultarle sobre cómo se sentía con el galardón, Carson dijo a la radiodifusora pública islandesa RUV: "Creo que están todos locos". Describió la conversación con la academia como "bastante entrecortada".

"Ellos tienen las preguntas de siempre, y yo no tengo respuestas", comentó.

Señaló que la poesía "probablemente es más útil que la prosa ahora mismo porque es más rápida, y todo el mundo tiene prisa. Así que, básicamente, creo que es buena porque es breve. Excepto Homero. Homero no es breve".

Carson figura entre las ganadoras recientes de mayor perfil del Nobel de Literatura, que a menudo distingue a autores poco conocidos fuera del mundo literario y a veces es criticado por valorar la experimentación literaria por encima de la capacidad de conectar con un público amplio.

Sin embargo, el premio también puede presentar a los lectores escritores y obras más allá de sus propios idiomas o hábitos de lectura. Entre los galardonados anteriores cuyas ventas de libros se dispararon figura Alice Munro, quien ganó en 2013 y había sido la última canadiense distinguida antes de Carson.

Cuando le preguntaron cómo cambiaría el premio sus ventas, respondió: "Me pondrán una pegatina en la portada de mi libro. Las pegatinas ayudan".

Obras que van de traducciones del griego clásico a la poesía

Los libros de Carson incluyen "Eros the Bittersweet" ("Eros dulce y amargo"), una mirada al placer y el dolor del deseo en la literatura griega antigua; la novela en verso "Autobiography of Red" ("Autobiografía de rojo"); así como "Men in the Off Hours" ("Hombres en sus horas libres"), una colección de poesía y prosa que ganó el Premio Griffin de poesía de Canadá en 2001, y "Norma Jeane Baker of Troy" ("Norma Jeane Baker de Troya"), que compara a Marilyn Monroe y Helena de Troya.

"Autobiography of Red", que reinterpretó el mito de Hércules y el monstruo Gerión como una historia de amor, es probablemente su obra más conocida. Ha vendido cerca de 100.000 ejemplares tan solo en Estados Unidos, según un portavoz de Alfred A. Knopf, editorial que publicó el libro en 1998.

También ha traducido obras de la literatura griega clásica que, según la academia, "pueden considerarse obras independientes por derecho propio". Entre ellas están "If Not, Winter" ("Si no, el invierno: Fragmentos de Safo"), basada en fragmentos de poemas de Safo; las tragedias de Sófocles "Electra" y "Antigone" ("Antígona"), y "Bakkhai" de Eurípides.

El galardón de Carson es el ejemplo más reciente de cómo la Academia Nobel reconoce a "escritores que amplían nuestra comprensión de lo que puede ser la literatura", señaló Laura Jansen, profesora asociada de Estudios Clásicos y Literatura Comparada en la Universidad de Bristol, en el Reino Unido.

"Escribió prosa como poesía y poesía como prosa, por lo que resulta sumamente innovadora en sus formas", declaró Jansen a The Associated Press. La Academia reconoció "que nadie en lengua inglesa ha logrado hacer lo que ella hizo".

"Economy of the Unlost" ("Economía de lo que no se pierde: Leyendo a Simónides de Ceos con Paul Celan"), de 1999, enfrenta al poeta griego antiguo Simónides de Ceos con el poeta del siglo XX Paul Celan, mientras que "Men in the Off Hours", publicado en 2000, alinea al historiador Tucídides con Virginia Woolf, dijo Anders Olsson, presidente del Comité del Nobel de Literatura.

Carson ganó una beca MacArthur "genius" en el año 2000.

"Con ingenio, imaginación y un estilo propio", Carson "ha reinventado los clásicos. Ha acercado historias antiguas a nuevos públicos y ha transformado nuestra forma de pensar sobre la literatura", publicó en redes sociales el primer ministro canadiense, Mark Carney.

Carson escribió sobre su propia vida y sus dificultades

Carson ha enseñado estudios clásicos en varias universidades de Norteamérica y ha vivido en Islandia, donde a ella y a su esposo, Robert Currie, se les concedió la ciudadanía en 2022.

También se ha inspirado en su propia vida para obras como "Nox", publicada en 2010, que abordó la ausencia durante décadas y luego la muerte de su hermano Michael.

Olsson la calificó como "una creación tan escultórica como literaria, un epitafio en forma de caja que contiene un desplegable en acordeón de fotos, cartas y otros textos escritos dedicados a su hermano fallecido". También incluye la traducción de Carson de una elegía del poeta romano Catulo para su propio hermano.

Entre sus trabajos más recientes está "Wrong Norma" ("Norma enrevesada"), una amplia colección de 2024 con piezas publicadas en medios como The Paris Review y The New Yorker, acompañada de ilustraciones dibujadas a mano por Carson.

Ese mismo año, Carson escribió en la London Review of Books sobre el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. Dijo que un síntoma "particularmente mortificante" fue que su letra "se desintegró".

"Es difícil describir o explicar la vergüenza de una mala letra", dijo. "La mala letra es fea. Además, es inauténtica. En el sentido de que no eres tú".

El premio se anunció en Estocolmo. Carson no respondió de inmediato a correos electrónicos de AP.

El viernes se conocerá al ganador del premio de la paz

Tres premios científicos se anunciaron a principios de esta semana. El Nobel de Medicina fue para tres científicos cuyo trabajo condujo a una herramienta que utiliza la luz para ayudar a desentrañar cómo funciona el cerebro. El premio de Física reconoció los esfuerzos de un científico por desmitificar un grupo raro de neutrinos. El premio de Química distinguió a dos científicos por desentrañar misteriosas imágenes especulares en moléculas, un hallazgo que se ha utilizado para desarrollar innumerables fármacos.

Esta semana concluye con el premio de la paz del viernes. El Premio Nobel Memorial de Ciencias Económicas se anunciará el lunes.

La dotación del premio este año es de 12 millones de coronas suecas (unos 1,2 millones de dólares) por premio.

Carson dijo a la academia, en una entrevista telefónica, que ella y su esposo están "pensando en formas de donar el dinero".