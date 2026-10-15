Trump enfrenta demanda por difamación contra BBC en Florida

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NUEVA YORK (AP) — Los abogados de la BBC afirman que el presidente Donald Trump intenta postergar hasta enero de 2027 su comparecencia para rendir una declaración jurada en el caso por difamación que él presentó contra la emisora británica.

BBC solicita declaración jurada a Trump en caso millonario

En un escrito presentado esta semana, la BBC solicitó a un tribunal de Florida que obligue al presidente a comparecer en el caso de 10.000 millones de dólares, después de que, según sostienen, canceló esta semana una fecha previamente acordada, alegando "asuntos de importancia nacional".

"Con dos meses restantes en la fase de presentación de pruebas, la BBC todavía no ha podido tomar declaración, y ni siquiera tiene un calendario para tomar declaración, a la figura más central de este caso: el propio demandante", señaló el abogado Charles D. Tobin en el escrito. "Esas demoras han contravenido el espíritu cooperativo de presentación de pruebas y han impedido que la BBC obtenga las pruebas necesarias para litigar con solidez su defensa".

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Detalles del caso y antecedentes de la demanda

En diciembre, Trump, que tiene antecedentes de evitar declaraciones juradas, presentó la demanda contra la BBC, en la que solicita 10.000 millones de dólares en daños y perjuicios, al acusar a la emisora británica de difamación, así como de prácticas comerciales engañosas e injustas relacionadas con el documental "Trump: A Second Chance" ("Trump, una segunda oportunidad").

La emisora nacional británica, financiada con fondos públicos, admitió que los realizadores empalmaron citas de distintas secciones del discurso que Trump pronunció ante sus simpatizantes el 6 de enero de 2021, antes del asalto al Capitolio de Estados Unidos, para que pareciera que estaba incitando directamente a la violencia.

En la demanda, de 33 páginas, se acusa a la BBC de emitir una "representación falsa, difamatoria, engañosa, denigrante, incendiaria y maliciosa del presidente Trump", y la calificó como "un descarado intento de interferir e influir" en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024.

La emisora se disculpó ante Trump por la edición, y el director de la BBC y el principal ejecutivo de noticias de la emisora británica renunciaron. Pero la empresa ha negado las afirmaciones de Trump de que lo difamó.

En el escrito presentado esta semana, los abogados de la BBC señalaron que solicitaron por primera vez fechas para la declaración jurada en julio y que insistieron repetidamente. Ambas partes, indicaron, finalmente acordaron el 16 de octubre.

Sin embargo, tras semanas de silencio, "el abogado del demandante respondió el 28 de septiembre de 2026, indicando que ´el presidente ya no está disponible para su declaración jurada el 16 de octubre debido a otros asuntos de importancia nacional´ y que el abogado ´se esforzaría por proporcionarle una fecha de reemplazo para finales de esta semana´. No lo hizo", escribieron.

En su lugar, afirmaron, se les informó la semana pasada que Trump "no tiene ninguna disponibilidad en absoluto para una declaración jurada" antes del 18 de diciembre, fecha prevista de cierre del periodo de presentación de pruebas, y se les dijo que Trump, en cambio, se pondría a disposición la segunda o tercera semana de enero.

En una declaración en respuesta al escrito, un portavoz del equipo legal de Trump no abordó las razones del retraso del mandatario, pero reiteró sus acusaciones contra la BBC y sostuvo que el presidente hacía que la emisora rindiera cuentas "por su difamación y su temeraria interferencia electoral, tal como ha hecho responsables a otros medios tradicionales de noticias falsas por sus irregularidades".

Trump retiró voluntariamente una demanda de 500 millones de dólares que presentó contra su exabogado y operador Michael Cohen en 2023, días antes de la fecha prevista para prestar declaración jurada en ese caso.