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Mueren ahogados padre e hijo en pozo

El hijo intentó salvar a su papá y también falleció

Por Redacción

Octubre 15, 2026 03:00 a.m.
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Mueren ahogados padre e hijo en pozo
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      Matehuala.- Un hombre de 64 años y su hijo, de 25 años de edad, fueron encontrados sin vida en el interior de un pozo ubicado en la comunidad de Salitrillos, perteneciente al municipio de Cedral. Presuntamente, el hombre de la tercera edad cayó al pozo y su hijo intentó auxiliarlo, pero también cayó, por lo que ambos perdieron la vida.

      Los hechos ocurrieron en la comunidad de Salitrillos, donde fueron localizados los cuerpos de dos personas, en el interior de un pozo de 9 metros de profundidad, por lo que de inmediato se solicitó el apoyo de las corporaciones de emergencia para reportar el hallazgo. 

      Al lugar se trasladaron elementos de Protección Civil, del Heroico Cuerpo de Bomberos de Matehuala y de diferentes corporaciones policiacas.

      Los elementos de Bomberos y de Protección Civil Municipal comenzaron a trabajar de manera coordinada, utilizando herramientas especiales para llevar a cabo el rescate de los cuerpos de las dos personas del sexo masculino. Finalmente, ambos fueron recuperados e identificados como Aurelio, de 64 años de edad, y su hijo Giovanni, de 25 años.

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      De manera extraoficial, se informó que los hoy occisos llevaban una bomba de gasolina para sacar el agua cuando cayeron al pozo, por lo que existe la posibilidad de intoxicación por monóxido de carbono. La bomba fue hallada junto a los cuerpos de quienes se habían ido desde las seis de la mañana y después de las ocho de la mañana, al ver que no regresaban, la esposa del sexagenario fue buscarlos y los encontró en el pozo y pidió apoyo.

      Al lugar también acudieron peritos, quienes realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado de los cuerpos para practicarles los exámenes de ley, con el objetivo de determinar las causas de la muerte de ambas personas.

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