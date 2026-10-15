Intentó asesinar a expareja de su hermano

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En octubre de 2019, una mujer logró escapar con vida de una brutal golpiza que le propinaron su expareja y su hermano, quienes al ver que se alejaba corriendo todavía le dispararon.

Durante las últimas horas, David "N", señalado por el delito de feminicidio en grado de tentativa, fue aprehendido por la Fiscalía General del Estado, a través de agentes de la Policía de Investigación.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima denunció que su expareja acudió a su domicilio y, presuntamente la obligó a subir a un vehículo, en el que se encontraba el ahora detenido, hermano de su expareja. La mujer señaló que ambos hombres comenzaron a golpearla hasta dejarla inconsciente.

Posteriormente, al encontrarse en un lugar despoblado la bajaron de la unidad y continuaron agrediéndola; sin embargo, logró escapar. En ese momento, presuntamente le dispararon con un arma de fuego, pero siguió corriendo hasta llegar a una vivienda, donde solicitó auxilio.

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Derivado de las indagatorias, agentes ministeriales establecieron que el imputado posiblemente laboraba en una empresa ubicada en el municipio de Villa de Reyes. Tras implementar labores de vigilancia y confirmar su identidad, los elementos investigadores lograron su detención

El mandamiento judicial fue emitido por un Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal, con sede en San Luis Potosí. Tras su detención, David "N" fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Investigación para realizar los trámites correspondientes y continuar con el procedimiento legal.