Inundaciones en Estambul dejan tres muertos y cientos evacuados

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ESTAMBUL (AP) — Un fuerte aguacero paralizó Estambul, anegó viviendas y caminos y causó la muerte de al menos tres personas, dijeron funcionarios el jueves, mientras que rescatistas evacuaron a cientos de personas varadas.

Impacto en la comunidad

Las intensas lluvias inundaron viviendas y negocios, y anegaron caminos y pasos subterráneos el miércoles por la noche, dejando vehículos varados y provocando un caos vial en la mayor ciudad de Turquía. En algunos vecindarios, las inundaciones arrastraron automóviles, haciendo que chocaran entre sí.

Fue la lluvia más intensa en la ciudad en 83 años, dijo Murat Kurum, el ministro de Medio Ambiente, Urbanización y Cambio Climático.

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Detalles confirmados

La oficina del gobernador de Estambul dijo el jueves que había tres fallecidos en la ciudad y que otras cinco personas fueron reportadas como desaparecidas. Un menor de 14 años murió electrocutado tras pisar un charco en un parque del distrito de Fatih, y una persona de 34 años resbaló en una acera del distrito de Sariyer y se golpeó la cabeza, de acuerdo con la prensa local. Según la oficina del gobernador, el cuerpo de una tercera víctima fue hallado cerca de otro parque en el distrito de Kagithane.

Más de 3.000 personas que quedaron varadas por las inundaciones fueron evacuadas de forma segura en toda la ciudad, dijo Kurum.

El ministro, que presidirá la conferencia de la ONU sobre cambio climático, COP31, en la ciudad costera mediterránea de Antalya el próximo mes, vinculó las inundaciones con la crisis climática.

"El cambio climático ya no es un tema del futuro; es el tema más importante de hoy", comentó a los reporteros. "Desafortunadamente, el cambio climático está afectando los patrones de lluvia. Ahora nos enfrentamos a episodios de lluvia más intensos".

En la provincia de Sakarya, a unos 150 kilómetros (93 millas) al este de Estambul, una casa de dos pisos construida sobre el lecho de un río se derrumbó por las inundaciones, informó la televisora HaberTurk. Una persona fue reportada como desaparecida en la vecina provincia de Kocaeli.

La agencia meteorológica del país ha pronosticado más chubascos para Estambul y los alrededores en los próximos días.

La oficina del gobernador de Estambul amplió la orden de cierre de escuelas para incluir el viernes, y algunos empleados estatales quedaron en licencia el jueves.

Kurum pidió a los residentes no salir de sus casas. Además, se prohibió el tránsito de motocicletas hasta nuevo aviso.