Interapas aprueba Cuotas y Tarifas para el año 2027

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La Junta de Gobierno de Interapas presidida por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, aprobó este miércoles la iniciativa de la Ley de Cuotas y Tarifas 2027, que incluye de manera inédita un paquete de beneficios para las familias afectadas por las fallas de El Realito, escuelas públicas de nivel básico y personas de la tercera edad, entre otros estímulos.

La propuesta fue aprobada por mayoría de los integrantes de la Junta de Gobierno, que reconocieron la sensibilidad y el compromiso del organismo para mantener una política sensible a la economía familiar e impulsar mecanismos de ayuda a quienes más lo necesitan.

En el tema del respaldo a las familias la propuesta contempla un ajuste en el cobro del consumo para las viviendas que resulten afectadas por las fallas del sistema El Realito. Por iniciativa del presidente de la Junta de Gobierno, Enrique Galindo, la Ley contempla que, a partir del 1 de enero de 2027, los planteles públicos de educación básica queden exentos al 100 por ciento del pago del servicio de agua. En el caso de las personas de la tercera edad, se incorpora la propuesta de Gobierno del Estado de subsidiar el pago del agua.

El paquete de estímulos incluye, además: contratación sin costo todo el año para el sector doméstico, reducción de tarifas para pequeños comerciantes y estímulos fiscales para nuevos desarrollos habitacionales.

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Tras su aprobación en la Junta de Gobierno la propuesta de Ley de Cuotas 2027 será remitida al Congreso del Estado.

En la sesión estuvieron además del presidente de la Junta de Gobierno y el encargado de despacho de la dirección general de Interapas Arturo Jaimes Núñez, el alcalde de Soledad, Juan Manuel Navarro Muñiz y el regidor Gerardo Cabrera Medina y la regidora de Cerro de San Pedro, Cecilia Nava, entre otros.