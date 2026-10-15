Aumento inmerecido > Doble rasero

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Este año, los diputados locales estuvieron envueltos en polémicas por su postura agresiva contra la libertad de expresión, el "chapulineo", la parcialidad hacia sus respectivos políticos y la escasa productividad legislativa. ¿Qué es lo que se merecen? Pues ellos consideran que un aumento a sus ingresos. Y uno generoso.

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La Gaceta Parlamentaria de la sesión del Pleno de hoy contiene la propuesta de presupuesto para 2027, el último año de esta Legislatura, y presenta un incremento de 164 mil 500 pesos en el ingreso de cada uno de los 27 diputados.

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En números gruesos, el Congreso pretende un presupuesto total de 349.8 millones de pesos para el ejercicio fiscal entrante. Esto representa un alza de 23.1 millones de pesos, el siete por ciento, con respecto a los 326.7 millones de pesos recibidos este año.

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Como invariablemente ocurre, la mayor parte va para sueldos: 303.9 millones de pesos del total.

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El tabulador de la propuesta establece como presupuesto total anualizado para las dietas legislativas 63.2 millones de pesos. Este año, fueron 58.8 millones de pesos., es decir, 4.4 millones de pesos más.

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Prorrateadas entre los 27 diputados, el ingreso pasaría de los 2 millones 178 mil 180 pesos actuales a dos millones, 342 mil 753, un alza de 164 mil 573 pesos.

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Las ventajas que da tener la facultad de decidir su propio sueldo, no obstante que no haya méritos para hacerlo.

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Al nuevo partido Somos, abierto opositor al gallardismo y dirigido por un enemigo declarado desea corriente política, el Tribunal Electoral del Estado le suspendió su inscripción como partido local y las prerrogativas que le correspondían.

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Y ahora, otro nuevo instituto político, Paz, encabezado por una figura que se ha visto muy cercana al gobierno estatal, la misma instancia les respetó tanto el registro como el presupuesto.

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Las denuncias, presentadas por Morena, serían por las mismas presuntas anomalías, pero llama la atención la disparidad de criterios que adoptaron los magistrados electorales.

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La Central de Abastos no sólo distribuye tomates y cebollas. Al parecer, se ha convertido en un activo lugar para proveer diversos tipos de drogas.

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La actividad no ha pasado desapercibida para las autoridades, que han ampliado operativos y capturas. Pero es necesario hacer más para erradicar ese delito.