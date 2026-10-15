No convencen propuestas a base del IMSS

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La Sección 18 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (SNTIMSS) inició la consulta entre sus integrantes para decidir si aceptan las propuestas gubernamentales para mejorar las condiciones laborales, aunque consideraron inadecuado el ofrecimiento de 6.8% de alza salarial.

Consulta sobre propuestas laborales y rechazo al aumento salarial

En medio de este proceso, los trabajadores de la sección correspondiente a San Luis dijeron no confiar en su dirigente sindical, Antonio Banderas, al señalar que no los apoya y se mantiene al margen de las movilizaciones.

Trabajadores entrevistados explicaron que el incremento salarial ofrecido por la administración federal, de 6.8%, es "nada" comparado con otras categorías salariales del IMSS.

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Precisaron que buscan que el IMSS ya no ofrezca más abonos a las Afores, porque es dinero que del que no saben si tendrán acceso algún día.

Para el caso del aumento salarial, explicaron que piden como mínimo un 10% aplicado directo al tabulador.

Críticas a la dirigencia sindical y denuncias de censura

Por otra parte, los trabajadores entrevistados reclamaron el inicio de una campaña de censura, o Ley Mordaza, por parte de la dependencia, en la que se les exige que no se hable de lo que pasa en el IMSS.

Añadieron que se están imponiendo sanciones a quienes no acaten esta instrucción.

Los empleados criticaron la consulta que se realizará entre las bases para discutir los ofrecimientos federales, porque se convocó bajo un criterio irregular pues se supone que la convocatoria para la votación de ayer debió lanzarse 14 días antes y esta vez lo hicieron con una semana de anticipación.

Los sindicalizados precisaron que el secretario general de la Sección 18 ni siquiera los ha acompañado ni se le ha visto en una marcha y tampoco en los plantones.

Agregaron que el dirigente sindical entregó las instalaciones a los trabajadores inconformes, pero no se ha involucrado en las protestas y ni siquiera ha enviado las peticiones que han elaborado a nivel estatal para la revisión.

Recordaron que los servicios no se han suspendido, aunque el personal médico y de enfermería está trabajando a marchas forzadas. Añadieron que las peticiones de equipo, medicinas e insumos persisten porque no ha terminado la escasez.