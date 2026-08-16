Trump ordena reducir ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur

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WASHINGTON (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump le ordenó el domingo al Pentágono reducir los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur, después de que el mandatario dijo que ese país se negó a ayudar a desnuclearizar a Irán.

Trump ordena recorte en ejercicios militares conjuntos

En una publicación en redes sociales, Trump declaró que los ejercicios, programados para comenzar esta semana, son costosos y "envían una señal que es totalmente inapropiada y hostil" a Corea del Norte, que, según expresó, "no ha sido amenazante y ha sido respetuosa" mientras él ha estado en la Casa Blanca.

"Por lo tanto, y basándome en el hecho de que es demasiado tarde para cancelar, le he pedido al secretario de Guerra, Pete Hegseth, ¡reducir sustancialmente los Ejercicios Militares Conjuntos!", escribió Trump. Dijo también que recientemente le solicitó al presidente surcoreano que se sumara a Estados Unidos en sus empeños por desnuclearizar a Irán, "y ellos dijeron: ´¡No, gracias!´"

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Los ejercicios de 11 días, en los que participan 18.000 soldados surcoreanos, fueron diseñados para reforzar la preparación ante posibles amenazas norcoreanas.

Reacción de Corea del Norte y contexto regional

Corea del Norte amenazó el viernes con aplicar medidas severas no especificadas contra Estados Unidos y Corea del Sur, y describió sus ejercicios militares como "un ensayo para una guerra agresiva" que está desencadenando una mayor inestabilidad en la región.

La advertencia fue típica de la dura retórica que Pyongyang suele emplear antes de ejercicios militares de gran envergadura entre Washington y Seúl. Los expertos dicen que, a menudo, el gobierno norcoreano ha utilizado los ejercicios de sus rivales como pretexto para intensificar las actividades de pruebas, con el fin de ampliar sus arsenales de armas y promover el apoyo público al gobernante Kim Jong Un.

Se tenía previsto que las fuerzas de Estados Unidos y Corea del Sur practicaran operaciones conjuntas en escenarios complejos, incluido un ejercicio con fuego real para poner a prueba la precisión conjunta en la selección de blancos y maniobras, el cruce de un cuerpo de agua amplio, y la distribución de equipo militar preposicionado, según las fuerzas armadas estadounidenses.

Estas han dicho que el ejercicio "refuerza el papel de la alianza como la piedra angular para la paz y la seguridad regionales" y reafirma "el compromiso inquebrantable entre Estados Unidos y la República de Corea para defender sus patrias".

Trump se reunió tres veces con el gobernante norcoreano durante su primer mandato para hablar sobre el programa nuclear del país, la más reciente en 2019. Desde que regresó al cargo, el presidente estadounidense ha expresado interés en continuar esas conversaciones.

El mandatario hizo el anuncio un día después de que publicara una foto de sí mismo de pie junto a Kim Jong Un, y escribió que ambos líderes se llevan muy bien "a pesar de la mirada poco amistosa en esta foto en particular".

Esta no es la primera vez que Trump ha intentado poner fin a los ejercicios militares. Durante su primer mandato también emitió un anuncio sorpresivo, en el que calificó los juegos de guerra como "provocativos".

"Vamos a detener los juegos de guerra, lo que nos ahorrará una cantidad tremenda de dinero, a menos y hasta que veamos que la negociación futura no marcha como debiera", les dijo Trump a los reporteros después de su reunión de 2018 con Kim Jong Un en Singapur.