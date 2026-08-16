Ascienden a 289 los muertos por terremoto en Colombia
Más de 185 mil personas resultaron damnificadas y se reportan cientos de heridos y desaparecidos.
A
¿Quieres resumir esta noticia?
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La cifra de víctimas mortales por el terremoto que sacudió esta semana a Colombia se situó en 289 personas, informó este domingo la Unidad Nacional de Gestión para el Riesgo de Desastres (Ungrd).
El reporte señaló que los heridos son 4187, los desaparecidos suman 143, los rescatados 354 y los damnificados 185 016.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
En materia de infraestructura, la contabilidad del desastre señaló que son 127.557 las viviendas averiadas, 26.945 las destruidas y 66 los edificios colapsados.
Además de daños en 285 centros de salud, en 2.838 centros educativos, en 3.782 centros comunitarios y afectaciones en 407 vías, 92 acueductos, 44 puentes vehiculares, 12 puentes peatonales y cinco aeropuertos.
El terremoto de magnitud 7,4 afectó 15 departamentos y 450 municipios, puntualizó la Unidad.
no te pierdas estas noticias
Ascienden a 289 los muertos por terremoto en Colombia
SLP
El Universal
Más de 185 mil personas resultaron damnificadas y se reportan cientos de heridos y desaparecidos.
Lula y Flávio Bolsonaro inician campaña presidencial en Brasil
SLP
AP
Flávio Bolsonaro, con apoyo familiar, busca diferenciarse de su padre y atraer voto femenino.
Ucrania lanza ataque aéreo masivo en Rusia: al menos seis muertos
SLP
AP
Rusia y Ucrania se enfrentan con ataques aéreos y con drones que impactan civiles e infraestructura clave.