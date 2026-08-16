Ascienden a 289 los muertos por terremoto en Colombia

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La cifra de víctimas mortales por el terremoto que sacudió esta semana a Colombia se situó en 289 personas, informó este domingo la Unidad Nacional de Gestión para el Riesgo de Desastres (Ungrd).

El reporte señaló que los heridos son 4187, los desaparecidos suman 143, los rescatados 354 y los damnificados 185 016.

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En materia de infraestructura, la contabilidad del desastre señaló que son 127.557 las viviendas averiadas, 26.945 las destruidas y 66 los edificios colapsados.Además de daños en 285 centros de salud, en 2.838 centros educativos, en 3.782 centros comunitarios y afectaciones en 407 vías, 92 acueductos, 44 puentes vehiculares, 12 puentes peatonales y cinco aeropuertos.El terremoto de magnitud 7,4 afectó 15 departamentos y 450 municipios, puntualizó la Unidad.