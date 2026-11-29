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KIEV, Ucrania.- Al menos a 10 civiles murieron el sábado en ataques rusos con drones en toda Ucrania, informaron las autoridades, mientras Rusia informó el derribo de una cifra casi récord de drones ucranianos durante la noche.

Siete personas murieron y otras siete resultaron heridas en un ataque ruso contra una empresa en Nizhyn, en la región norteña ucraniana de Cherníhiv, informó el Servicio Estatal de Emergencias. En Kiev, una mujer murió y al menos otras cuatro personas resultaron heridas, indicaron las autoridades locales.

En la zona de Ucrania ocupada por Rusia, una enfermera y un conductor murieron y otras dos personas resultaron heridas cuando un dron ucraniano alcanzó un vehículo hospitalario en la región sureña de Zaporiyia, según las autoridades instaladas por el Kremlin. Señalaron que el médico jefe del hospital de primera línea era uno de los heridos.

Rusia derriba una cifra casi récord de drones

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El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó la mañana del sábado que sus fuerzas derribaron 1.246 drones ucranianos durante la noche, una de las cifras más altas reportadas desde el inicio de la guerra. El organismo no indicó cuántos fueron lanzados ni cuántos alcanzaron sus objetivos.

Durante más de ocho horas, 123 drones ucranianos fueron derribados cuando se aproximaban a Moscú, informó el alcalde Serguéi Sobyanin. Añadió que, desde la noche del viernes, un total de 462 drones se habían acercado a la región metropolitana de Moscú y que la mayoría había sido neutralizada.