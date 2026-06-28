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E. Unidos bombardea de nuevo a Irán

Por EFE

Junio 28, 2026 03:00 a.m.
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E. Unidos bombardea de nuevo a Irán
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      Desarrollado por SACS IA

      Washington.- Estados Unidos lanzó este sábado una nueva serie de ataques contra múltiples objetivos militares en Irán en respuesta al ataque de un dron atribuido a Teherán contra un petrolero que navegaba por el estrecho de Ormuz, informó el Comando Central de EE.UU. (Centcom).

      "Las fuerzas del Centcom lanzaron ataques en respuesta directa a la continua agresión iraní contra la navegación comercial", señaló el mando militar.

      El Centcom aseguró que, tras los bombardeos estadounidenses del viernes en respuesta a un ataque previo contra el buque M/V Ever Lovely, Teherán tuvo "la oportunidad de respetar el acuerdo de alto el fuego", pero optó por no hacerlo.

      De acuerdo con la institución, la ofensiva estuvo dirigida contra infraestructura de vigilancia militar, sistemas de comunicaciones, posiciones de defensa aérea, instalaciones de almacenamiento de drones y capacidades iraníes para el despliegue de minas navales.

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      El Comando Central añadió que el tránsito de embarcaciones comerciales por el estrecho de Ormuz continúa y aseguró que las fuerzas estadounidenses permanecen "alerta, preparadas para actuar y listas para responder" ante nuevas amenazas.

      Se trata de los primeros ataques lanzados por ambas partes desde que Estados Unidos e Irán firmaron el pasado 17 de junio un memorando de entendimiento para poner fin a las hostilidades.

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