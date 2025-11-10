El tráfico aéreo podría reducirse a “cuentagotas”

Washington.- Las aerolíneas estadounidenses cancelaron el domingo más de 2,100 vuelos, y el secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió que el tráfico aéreo en el país podría “reducirse a cuentasgotas” si el cierre del gobierno federal se prolonga hasta la ajetreada temporada de viajes del Día de Acción de Gracias

La disminución de la actividad en 40 de los aeropuertos más concurridos de Estados Unidos está ahora en su tercer día y comienza a causar interrupciones más generalizadas. La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó la semana pasada recortes de vuelos en los aeropuertos con mayor tránsito, ya que algunos controladores de tráfico aéreo —a los que no se les paga desde hace casi un mes— han dejado de presentarse a trabajar.

Además, se reportaron unos 7,000 retrasos adicionales tan solo el domingo, según FlightAware, un sitio web que rastrea las interrupciones en los viajes aéreos. Más de 1,000 vuelos fueron cancelados el viernes y más de 1,500 el sábado.

Las reducciones ordenadas por la FAA comenzaron el viernes al 4% y aumentan al 10% para el 14 de noviembre. Están en vigor de 6 de la mañana a 10 de la noche hora local y afectarán a todas las aerolíneas comerciales

El Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson en Atlanta tuvo la mayor cantidad de cancelaciones el domingo, con más de 570, seguido por el Aeropuerto Internacional Newark Liberty en Nueva Jersey, con al menos 265.

Duffy advirtió que el tráfico aéreo en Estados Unidos podría disminuir significativamente si el cierre persiste. Dijo que podría ser necesario implementar recortes adicionales de vuelos —quizás hasta un 20%—, especialmente después de que los controladores no reciban su salario por un segundo período de pago consecutivo.

Y advirtió a los estadounidenses lo que podrían enfrentar durante el ajetreado feriado de Acción de Gracias.

“Si miro hacia dentro de dos semanas, a medida que nos acercamos a los viajes de Acción de Gracias, creo que lo que va a suceder es que los viajes aéreos se reducirán a cuentasgotas, ya que todo el mundo querrá viajar para ver a sus familias”, agregó Duffy.

Con “muy pocos” controladores trabajando, “habrá unos cuantos vuelos despegando y aterrizando” y miles de cancelaciones, de vuelos, señaló.

“Habrá una interrupción masiva. Creo que habrá muchos estadounidenses enojados. Creo que tenemos que ser honestos sobre hacia dónde va esto. No mejora”.