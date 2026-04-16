El mundo necesita un mensaje de paz: Papa
A BORDO DEL AVIÓN PAPAL.- El papa León XIV redobló su postura el miércoles ante nuevas críticas del presidente estadounidense Donald Trump, insistiendo que el mensaje "que el mundo necesita escuchar hoy" es uno de paz y diálogo.
El pontífice habló a bordo del avión papal rumbo a Camerún, mientras continuaba su visita a África. No mencionó la más reciente publicación de Trump en redes sociales ni la sugerencia del vicepresidente JD Vance, un converso al catolicismo, de que debería "tener cuidado" al hablar de teología.
León no aceptó preguntas. En cambio, se centró en su visita recién concluida a Argelia y en las enseñanzas de San Agustín de Hipona, la inspiración de su orden religiosa y de su propia espiritualidad.
Pero León se expresó en términos que sugerían que las críticas del gobierno de Trump no habían pasado desapercibidas.
Trump ha lanzado repetidas andanadas contra el primer papa nacido en EU en la historia, al acusarlo de ser débil frente al crimen, de ser cautivo de la izquierda, y de ser elegido solo para ser contrapeso al mandatario norteamericano. También publicó y luego retiró en redes sociales una imagen generada por la IA de sí mismo con semblanza de Jesús, lo que provocó una condena generalizada.
