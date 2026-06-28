logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

DANIELA ¡PREPARA SU BODA CON ALEJANDRO PARRA!

Fotogalería

DANIELA ¡PREPARA SU BODA CON ALEJANDRO PARRA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

El país es vulnerable a los terremotos

Por AP

Junio 28, 2026 03:00 a.m.
A
El país es vulnerable a los terremotos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Caracas, Ven.- Los edificios antiguos, las construcciones que no cumplen la normativa y la geografía dejaron a muchos vecindarios de Venezuela vulnerables a sismos potentes como los que remecieron el país esta semana.

      Ingenieros y otros expertos señalaron que los terremotos consecutivos del miércoles estuvieron entre los más intensos que han golpeado al país en más de un siglo, derribaron edificios y dejaron más de 900 muertos, una cifra que se espera aumente. Videos e imágenes satelitales de la zona del desastre revisados por The Associated Press muestran que decenas de edificios de varios pisos se habían desplomado.

      Entre los factores que dejaron a tantas estructuras en situación de riesgo: algunos complejos residenciales del norte de Venezuela se construyeron rápidamente durante los recientes momentos de opulencia petroleros, y es posible que los constructores no hayan seguido las mejores prácticas que reducen los riesgos de una actividad sísmica grave, según consideran expertos.

      Los ingenieros apuntaron que viviendas más antiguas levantadas en las décadas de 1950 y 1960 —antes de que se adoptaran las normas antisísmicas modernas— podrían no haber sido adaptadas para resistir sacudidas tan violentas. Y muchos inmuebles se construyeron en terrenos con peculiaridades geográficas y suelos blandos que agravan el peligro de los temblores, agregaron.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Otros expertos indicaron que varios de los edificios que se vinieron abajo también tenían muros no estructurales construidos con ladrillos pesados.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Aficionados en Vancouver ven Mundial en teleférico en Grouse Mountain
        Aficionados en Vancouver ven Mundial en teleférico en Grouse Mountain

        Aficionados en Vancouver ven Mundial en teleférico en Grouse Mountain

        SLP

        AP

        Unas 300 personas asistieron en Grouse Mountain para ver el partido Inglaterra-Panamá en pantalla gigante.

        Terremotos en La Guaira dejan más de 1.400 muertos y miles de heridos
        Terremotos en La Guaira dejan más de 1.400 muertos y miles de heridos

        Terremotos en La Guaira dejan más de 1.400 muertos y miles de heridos

        SLP

        AP

        El hospital en Caracas recibe numerosos pacientes con fracturas y traumatismos tras los sismos.

        Héctor Méndez lidera rescate en Caracas tras terremoto mortal
        Héctor Méndez lidera rescate en Caracas tras terremoto mortal

        Héctor Méndez lidera rescate en Caracas tras terremoto mortal

        SLP

        EFE

        En Chacao, uno de los municipios más afectados, se reportan tres edificios colapsados y 35 fallecidos, mientras continúan las labores de rescate.

        Terremoto de magnitud 6.1 sacude noreste de Japón: autoridades evalúan daños
        Terremoto de magnitud 6.1 sacude noreste de Japón: autoridades evalúan daños

        Terremoto de magnitud 6.1 sacude noreste de Japón: autoridades evalúan daños

        SLP

        EFE

        No se detectaron anomalías en las centrales nucleares de Higashidori y Rokkasho tras el sismo.