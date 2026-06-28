El país es vulnerable a los terremotos

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Caracas, Ven.- Los edificios antiguos, las construcciones que no cumplen la normativa y la geografía dejaron a muchos vecindarios de Venezuela vulnerables a sismos potentes como los que remecieron el país esta semana.

Ingenieros y otros expertos señalaron que los terremotos consecutivos del miércoles estuvieron entre los más intensos que han golpeado al país en más de un siglo, derribaron edificios y dejaron más de 900 muertos, una cifra que se espera aumente. Videos e imágenes satelitales de la zona del desastre revisados por The Associated Press muestran que decenas de edificios de varios pisos se habían desplomado.

Entre los factores que dejaron a tantas estructuras en situación de riesgo: algunos complejos residenciales del norte de Venezuela se construyeron rápidamente durante los recientes momentos de opulencia petroleros, y es posible que los constructores no hayan seguido las mejores prácticas que reducen los riesgos de una actividad sísmica grave, según consideran expertos.

Los ingenieros apuntaron que viviendas más antiguas levantadas en las décadas de 1950 y 1960 —antes de que se adoptaran las normas antisísmicas modernas— podrían no haber sido adaptadas para resistir sacudidas tan violentas. Y muchos inmuebles se construyeron en terrenos con peculiaridades geográficas y suelos blandos que agravan el peligro de los temblores, agregaron.

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Otros expertos indicaron que varios de los edificios que se vinieron abajo también tenían muros no estructurales construidos con ladrillos pesados.