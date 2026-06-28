El papa pide solidaridad
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Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV ha expresado este sábado su cercanía con la población de Venezuela damnificada por los terremotos y ha pedido que "no falte" la solidaridad de la comunidad internacional con el país.
"Deseo expresar nuestra cercanía, mía y de todo el Colegio Cardenalicio, a la población de Venezuela duramente golpeada por el violento terremoto de estos días", dijo el pontífice al término del consistorio de cardenales de todo el mundo convocado en el Vaticano.
León XIV aseguró su oración "por las víctimas, sus familiares y por todos aquellos que padecen las consecuencias de estas tragedias" y encomendó al Señor a "todos los implicados en los auxilios"
Por último, el papa pidió que "no falte la solidaridad de la comunidad internacional con esta querida nación".
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Tras el seísmo, León XIV envió una primera ayuda económica de 100,000 euros (unos 114,000 dólares al cambio actual) a Venezuela a través de la Limosnería Apostólica con el objetivo de atender a las necesidades más urgentes de los damnificados.
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