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En emergencia por El Niño, 70% de Perú

Por AP

Noviembre 04, 2026 03:00 a.m.
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En emergencia por El Niño, 70% de Perú
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      LIMA.- Perú declaró el martes en emergencia por 60 días más del 70% de su territorio para permitir la intervención del gobierno central en apoyo de las autoridades regionales para responder ante el peligro de intensas lluvias o sequías asociadas al fenómeno climático El Niño .

      El decreto supremo firmado por la presidenta Keiko Fujimori indica que se ejecutarán acciones de "reducción del muy alto riesgo existente", incluidas actividades de respuesta y rehabilitación. Los gobiernos regionales y municipales coordinarán con la defensa civil y los ministerios del gobierno central, indica el decreto.

      La decisión gubernamental incluye 1.380 municipios de los más de 1.891 que existen en el Perú. De acuerdo con informes oficiales, las intensas lluvias provocadas por El Niño tendrán mayor impacto en la costa norte , pegada al Pacífico, que incluye las regiones Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad. Por el contrario, las agencias meteorológicas también indican que se previenen posibles sequías en Andes del sur.

      En octubre la presidenta Fujimori indicó en la región Piura que, habrá "un mega niño, un niño que nunca hemos visto, en las últimas décadas".

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