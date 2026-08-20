Incautan dispositivos de exlegislador de California acusado por conducta sexual indebida

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WASHINGTON (AP) — Agentes federales incautaron dispositivos electrónicos del exlegislador Eric Swalwell y registraron su vivienda en Washington como parte de una investigación sobre denuncias de conducta sexual indebida contra el excongresista demócrata de California, según una persona al tanto del asunto.

Investigación federal y acciones recientes

Los dispositivos de Swalwell fueron incautados en el aeropuerto de San Francisco el sábado y los agentes ejecutaron una orden de registro en su casa un día después, indicó la persona, que no estaba autorizada a comentar públicamente sobre una investigación en curso y habló bajo condición de anonimato.

El jueves se dejó un mensaje en busca de comentarios a un abogado de Swalwell, quien ha negado las acusaciones de agresión sexual y conducta indebida. El Daily Mail fue el primer medio en reportar la incautación de los dispositivos de Swalwell el jueves.

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Swalwell anunció su renuncia al Congreso en abril tras denuncias de que Swalwell había agredido sexualmente a una mujer en dos ocasiones, incluso cuando ella trabajaba para él. El San Francisco Chronicle, seguido por CNN, fue el primer medio en publicar las acusaciones. CNN también reportó que otras tres mujeres denunciaron diversos tipos de conducta sexual indebida por parte de Swalwell, entre ellos el envío de mensajes explícitos no solicitados o fotos desnudo.

Denuncias y respuestas legales

El legislador, que cumplió siete mandatos, era visto como uno de los principales candidatos en la contienda por la gubernatura de California antes de retirarse después que surgieron las acusaciones.

La fiscalía de distrito de Manhattan, encabezada por el fiscal Alvin Bragg, confirmó en abril que estaba investigando a Swalwell después que una exintegrante de su equipo dijera a CNN y al Chronicle que Swalwell la violó en un hotel mientras él se encontraba en la ciudad de Nueva York para una gala benéfica en 2024. En un comunicado, la oficina de Bragg alentó a "las sobrevivientes y a cualquier persona que tenga conocimiento de estas acusaciones a comunicarse con nuestra División de Víctimas Especiales".

Un abogado que representa a Lonna Drewes, una mujer de California que en abril reveló que había sido violada en 2018 por Swalwell, aseveró que su equipo estaba cooperando con todas las agencias policiales que investigan al excongresista.

"Nos alienta saber sobre la escalada de la investigación del FBI sobre las acusaciones contra Eric Swalwell", dijo el abogado Arick Fudali en un comunicado.

Drewes habló del ataque en una conferencia de prensa días después que Swalwell se retirara de la contienda por la gubernatura de California. Dijo que ocurrió en un hotel en el sur de California. Swalwell negó ese ataque.

Swalwell, originario de Iowa, fue elegido en 2012 y representó un distrito de la Cámara de Representantes al este de San Francisco. Lanzó una postulación presidencial en abril de 2019, pero la terminó unos meses después al no lograr respaldo entre los votantes.

Fue uno de los principales antagonistas demócratas del presidente republicano Donald Trump en el Congreso. Fue un miembro destacado de las comisiones Judicial y de Inteligencia de la Cámara de Representantes en el primer mandato de Trump y se desempeñó como uno de varios fiscales demócratas en el segundo juicio político contra Trump tras el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Swalwell fue apartado de la Comisión de Inteligencia por el entonces presidente de la cámara baja, Kevin McCarthy, republicano de California, en 2023, debido al contacto de Swalwell con una presunta espía china, Christine Fang.

Se informó que Fang entró en contacto con la campaña de Swalwell cuando él se postulaba por primera vez al Congreso en 2012 y que participó en la recaudación de fondos para su campaña de 2014.

Investigadores federales alertaron a Swalwell sobre sus preocupaciones e informaron al Congreso acerca de Fang en 2015, momento en que Swalwell afirma que cortó el contacto con ella. No fue acusado de irregularidades y una pesquisa de la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes iniciada en 2021 se cerró dos años después sin que se tomara ninguna medida.