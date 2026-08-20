Aficionados exigen renuncia de Gianni Infantino en FIFA

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GINEBRA (AP) — Varios grupos de aficionados al fútbol de todo el mundo lanzaron el jueves una petición en la que reclaman que Gianni Infantino renuncie como presidente de la FIFA después de que intentara vender a inversores privados los beneficios futuros de la Copa del Mundo.

Petición global exige renuncia de Gianni Infantino

La petición, con la etiqueta #InfantinOut, exige también que "se reconstruya la FIFA para que el desastre actual no pueda volver a ocurrir nunca".

"El vergonzoso intento de un individuo —el propio presidente de la FIFA— de vender la Copa del Mundo a inversionistas privados dejó al descubierto una traición que el fútbol nunca olvidará", dice la petición acerca del plan de Infantino de crear una escisión comercial, que abandonó en medio de una furiosa oposición.

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Entre los grupos de aficionados figuran Football Supporters Europe, Football Supporters Africa y, en Norteamérica, el Independent Supporters Council, además de unos 40 grupos nacionales de aficionados en todo el mundo.

Reacciones de organismos y federaciones ante la crisis

Infantino se ha resistido a los llamados para dejar el cargo pese a que el organismo rector del fútbol europeo, la UEFA, afirmó que no tiene confianza en él. También ha sido criticado por la dirigencia de la CONCACAF norteamericana y de la Confederación Asiática de Fútbol.

Algunas de las 211 federaciones miembro de la FIFA están apoyando a Infantino, incluido Marruecos, coanfitrión del Mundial 2030, así como Qatar, donde vivió antes de que el emirato albergara el Mundial 2022, y Líbano, que le otorgó la ciudadanía este año. Arabia Saudí, anfitriona en 2034, no ha respaldado públicamente a Infantino pese a sus estrechos vínculos políticos con el reino.

"Gianni Infantino ha demostrado un profundo fracaso de liderazgo, incompatible con una gobernanza democrática", sostiene el reclamo de los hinchas. "La concentración de poder en torno a la Presidencia de la FIFA, combinada con una toma de decisiones opaca, clientelismo de culto a la personalidad y cero rendición de cuentas, ha destruido cualquier confianza restante en el organismo rector mundial".

"Por la credibilidad de la FIFA —y por el futuro del juego— debe renunciar", agrega.

La FIFA fue contactada para que comentara sobre la petición.

Controversias por precios y decisiones en el Mundial 2026

Además, menciona el apoyo ofrecido en el pasado por Infantino a proyectos que enfurecieron a los aficionados, incluido el fallido proyecto de la Superliga Europea, el impulso para celebrar mundiales cada dos años que fue resistido y la "política de entradas extorsiva en el Mundial de la FIFA 2026".

La FIFA e Infantino no consultaron con los grupos de aficionados antes de fijar precios récord para las entradas del torneo de 104 partidos en Estados Unidos, Canadá y México, lo que provocó enojo y llevó a que algunas entradas se vendieran por 60 dólares a los aficionados más leales de cada uno de los 48 equipos.

Football Supporters Europe es el enlace oficial de los aficionados con la UEFA y asesora sobre los precios de las entradas para los Campeonatos Europeos y las finales de copas de clubes como la Liga de Campeones.