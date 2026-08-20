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MILÁN, Italia (AP) — Italia ha quedado sumida en un periodo de calor extremo, y cuentas en redes sociales amplificaron y falsearon informes sobre el impacto en la producción del queso Parmigiano Reggiano y sobre un banco regional que almacena las ruedas de queso como garantía de préstamos.

Italia y el impacto del calor extremo en el Parmigiano Reggiano

El queso Parmigiano Reggiano se elabora conforme a especificaciones estrictas dentro de áreas geográficas definidas en la región de Emilia-Romaña, en el norte de Italia. La leche proviene de ganado lechero alimentado únicamente con forraje cultivado localmente, y las ruedas deben madurarse durante un mínimo de 12 meses e incluso puede ser 24, 36 o 40 meses.

Para ayudar a los productores a gestionar su capital, un puñado de bancos acepta las ruedas de queso como garantía de préstamos durante el proceso de maduración —el mayor de ellos es Magazini Generali delle Tagliate (MGT), de Credito Emiliano S.p.A., que opera desde 1953.

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Banco Magazini Generali delle Tagliate confirma estabilidad pese al calor

En redes sociales se afirmó que el calor extremo que azotó Italia amenazaba tanto al queso como a su principal banco de queso.

A continuación, un análisis más detallado de los hechos.

AFIRMACIÓN: El calor extremo está creando una "Gran Crisis del Parmesano" que amenaza tanto al queso Parmigiano Reggiano como a los "bancos de queso" de Italia, donde se almacenan cientos de miles de ruedas del queso como garantía de préstamos.

LOS HECHOS: Por suerte, las ruedas del apreciado queso están bien resguardadas en almacenes frescos y maduran adecuadamente mientras el resto de Italia suda. MGT, que almacena 500.000 ruedas de queso valoradas en 300 millones de euros (350 millones de dólares) en dos instalaciones de almacenamiento, confirmó que todo está bien.

Giancarlo Ravanetti, director general de MGT, indicó que el calor extremo había elevado en un 30% el consumo de energía para mantener frescas las instalaciones.

Pero sostuvo que ni las ruedas de queso ni las operaciones de MGT estaban en riesgo debido a las temperaturas extremas, que este verano se han acercado con regularidad a los 40 grados Celsius (104 grados Fahrenheit).

"Los almacenes no se han visto afectados y han seguido operando con normalidad, garantizando que las ruedas de queso se almacenen y maduren en condiciones óptimas", declaró Ravanetti añadiendo que no prevé consecuencias a más largo plazo, incluso si el calor extremo persiste.

MGT ha estado invirtiendo desde hace varios años para hacer que los almacenes sean más eficientes energéticamente. Ha sustituido dos unidades de refrigeración obsoletas por una unidad de alta eficiencia, ha mejorado el aislamiento térmico de los edificios e instaló sistemas fotovoltaicos en ambos almacenes, alcanzando una capacidad instalada de 1,5 MW.

El consorcio del Parmigiano Reggiano, que protege y regula el apreciado queso duro, reconoce el desafío de las olas de calor, ya que el calor extremo puede reducir de forma significativa la producción de leche, con "rendimientos que podrían caer alrededor de un 10%".

Pero el consorcio señaló en un comunicado que la producción de Parmigiano Reggiano "no está actualmente en riesgo".

Subrayó que las vacas se alimentan en su mayoría con forraje conservado y seco para garantizar el suministro incluso durante la sequía. Las granjas que aportan el 70% de la leche utilizada para elaborar el queso están equipadas con ventiladores, sistemas controlados de rociado de agua y monitoreo ambiental para mantener a las vacas cómodas. El resto del suministro de leche proviene de zonas de colinas y montañosas donde las temperaturas suelen ser más frescas, indicó el consorcio.